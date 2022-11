Dans l'Indre, deux créatrices proposent des vêtements éco-conçus et teints avec des plantes

Faire revivre une technique ancestrale, bien meilleure pour la planète et pour la santé. C'est le défi que se sont lancé deux jeunes femmes, installées dans l'Indre. Costumières de formation, elles ont créé leur marque de vêtements, baptisée Néprun, et défendent une vision de la mode plus éthique et plus responsable.

ⓘ Publicité

Grâce à une campagne de financement participatif lancée au printemps , elles ont démarré leur activité en installant leur atelier à Jeu-les-Bois. Là-bas, elles imaginent des vêtements et les colorent avec des teintures à base de plantes. Une démarche engagée, quand on sait que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde.

"Les teintures sont responsables d'un cinquième de la pollution des eaux, c'est énorme, explique Océane Gerum, l'une des deux créatrices. En Chine, au Bangladesh, dans les pays d'Asie où on donne à faire les teintures, c'est un désastre écologique et sanitaire parce que des personnes meurent à cause de ces agents pétroliers, donc nous, on réfléchit à tout pour être au maximum éthique".

Une démarche le plus "zéro déchet" possible

Dans leur atelier, l'une s'occupe d'imaginer les vêtements et les accessoires de la marque. L'autre est spécialisée dans la teinture. "On éco-conçoit tous nos produits, précise Océane Gerum, qui s'occupe de la création des prototypes de vêtements. Dès la coupe, je réfléchis pour que ce soit le plus zéro déchet possible". Elles utilisent des matières naturelles, françaises ou européennes, qui sont ensuite tissées ou tricotées en France.

Un tee-shirt teint avec de l'indigo, juste à côté de la cuve remplie de cette teinture végétale. © Radio France - Emeline Ferry

"Ensuite, les teintures diminuent encore plus notre impact sur l'environnement, parce qu'elles sont sans agents pétroliers, sans chimie de synthèse, uniquement à base de plantes et de choses qu'on peut trouver dans la nature, poursuit-elle. C'est un savoir-faire qui a toujours existé, on teint avec des plantes depuis des millénaires".

Des vêtements aux nuances uniques

Au milieu des grandes cuves en métal, Cindy Lombardi passe ses journées à teindre les vêtements et les accessoires. "Par exemple, là c'est de l'indigo, explique-t-elle en montrant une cuve remplie d'une préparation de couleur bleue. Ici, c'est de la campêche, préparée avec du bois de campêche, ça fait un violet très foncé. Et là, on a de la garance, qui est issue des racines de la plante, ça fait un rouge-orangé, corail, voire rouge très vif en fonction de la concentration qu'on met dans le bain".

Des tie and dye, des motifs, des nuances... Chaque vêtement est unique grâce à cette méthode. "Ce qu'on aime et ce qui est intéressant avec les teintures végétales, c'est qu'on peut faire des variations à l'infini, en fonction du nombre de trempages et de la concentration du pigment dans l'eau", ajoute la jeune femme.

Des tee-shirts, des vestes, des bonnets, des foulards en soie, des écharpes disponibles à la vente sur leur site internet . "On fait aussi des chouchous, en utilisant les chutes de tissus, explique Océane Gerum, pour aller encore plus loin dans l'éco-conception et l'optimisation des tissus". Les deux créatrices travaillent avec des ateliers locaux, basés dans l'Indre, pour la fabrication de leurs vêtements (Maille Berry et l'association Agir).

Acheter de la mode éthique, c'est faire un choix responsable et écologique, mais cela a un certain coût. Il faut compter un peu plus de 50 euros pour un tee-shirt, 60 euros pour un bonnet, entre 65 et 175 euros pour un foulard en soie.