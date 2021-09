Les vendanges dans quelques semaines, les recrutements, c'est maintenant

Les vendanges se dérouleront fin septembre en Berry, plus tard que les dernières années, en raison du moindre ensoleillement. Les domaines qui vendangent à la main, ont déjà lancé leurs recrutements... et ce n'est pas toujours simple.

Le domaine Vacheron est l'un des rares à récolter encore entièrement à la main en Sancerre. Certaines années, il embauche jusqu'à 150 personnes pour vendanger ses cinquante hectares en biodynamie. Cette année, ce sera à peine une centaine car la récolte est plus maigre. Un recrutement qui n'est pas facile... Les candidats ne sont pas assez nombreux localement...

La matériel est prêt dans les chais © Radio France - Michel Benoit

La famille Vacheron a lancé son recrutement depuis juin : " Généralement, on a un tiers d'habitués, un tiers de nouveaux et un tiers de problèmes ! C'est le ratio " résume Denis Vacheron, l'un des quatre associés du domaine. " Des gens qui promettent de venir et qu'on attend toujours ; d'autres qui renoncent. parce que c'est dur. C'est un peu pénible ! On a des Roumains des Bulgares, et une nouvelle population d'Afrique centrale, basée à Nevers. Et pour l'hébergement des vendangeurs, c'est d'un compliqué ! Interdiction des lits superposés, toujours des complications. La plupart font la route tous les jours en covoiturage. Les habitués ont leur camping-car."

Les fûts de bonification dans les caves Vacheron à Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Pas facile de trouver des gens fiables pour ce travail assez physique, payé au Smic, mais pour Denis Vacheron, la récolte à la main des raisins, c'est une garantie de qualité du vin : " Notamment pour les grands vins en rouge, et même en blanc, on peut pas se permettre de ramasser du raisin altéré ou pourri. Il s'écoule deux semaines entre la vendange et le pressoir. Ca reste en macération pendant deux semaines. Il faut que les raisins qui sont la cuve soient sains. Il y a des machines qui trient de mieux en mieux, mais on n'est pas encore au niveau de la main de l'homme."

Le millésime 2021 s'annonce rare en Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Et pas question pour le domaine Vacheron de passer par des tiers pour sous-traiter ce recrutement : " Il suffirait de payer ces cabinets mais on ne veut pas que les vendangeurs soient prélevés sur leurs salaires. Ils ne gagnent déjà pas trop, on ne va leur pomper de l'argent pour ça. Ce n'est pas notre philosophie."

Christophe Massif, directeur de Pôle Emploi (Aubigny sur Nère) et Charline Duwiquet, chargée des relations entreprises © Radio France - Michel Benoit

Si beaucoup de viticulteurs recrutent directement, certains font appel à Pôle Emploi. L'agence d'Aubigny sur Nère dispose d'une centaine d'offres émanant d'une trentaine de vignerons : " On a du mal à trouver des candidats " reconnait le directeur de l'agence, Christophe Massif. " La mobilité est un frein et les métiers de l'agriculture manquent d'attractivité. Cela engage aussi des frais ou des problèmes de garde d'enfant pour certains. C'est à nous de travailler aussi avec la profession pour que les vendanges ou d'autres tâches saisonnières dans la vigne, permettent de pérenniser des emplois à l'année. Les vendanges pourraient alors être l'occasion de mettre le pied à l'étrier. " La profession viticole vient d'ailleurs de se doter d'un GEIQ (groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification) qui proposera des formations sur 14 mois pour faire face aux besoins des exploitations.