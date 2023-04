Besançon : inquiets pour leur avenir, des salariés des Galeries Lafayette manifestent devant le magasin

Les salariés des magasins Galeries Lafayette détenus par le groupe Hermione Retail s'interrogent sur leur avenir : à l'initiative de la CFDT, une vingtaine d'entre eux se sont rassemblés ce mardi midi devant l'enseigne bisontine.

ⓘ Publicité

Le Galeries Lafayette de Besançon, comme celui de Belfort, font partie des 26 magasins placés par la justice en "procédure de sauvegarde" . Cette procédure de six mois, déclenchée en février, est réservée aux entreprises en difficultés financières mais pas en cessation de paiement.

Les 26 magasins concernés emploient près d'un millier de personnes.

Des rayons dégarnis

Grâce au plan de sauvegarde, les livraisons ont un peu repris aux Galeries de Besançon, pose Véronique, élue CFDT, mais pour autant, "on est livrés, mais beaucoup moins : on a des marques qui ne nous font plus confiance, comme Tommy Hilfiger et Calvin Klein, toutes nos grosse marques ne nous livrent plus pour l'instant, et c'est au compte-gouttes, parce qu'on a énormément de dettes, on leur doit de l'argent", explique cette vendeuse au rayon hommes.

A la bijouterie, Catherine reçoit "des petits colis de temps en temps", mais rien à voir avec avant la procédure de sauvegarde. D'après cette élue CFDT, "les rayons sont vides : on fait avec les moyens du bord, mais on aimerait bien avoir plus de marchandises".

La peur de finir comme Camaïeu et Go Sport

"Depuis le plan de sauvegarde, on ne sait pas où on va, c'est compliqué pour nous, l'ambiance est très compliquée, les salariés sont très inquiets", reconnaît Véronique qui avance que "la direction répond que tout va bien, qu'on va remonter la pente. Nous, c'est pas ce qu'on ressent".

Dans le viseur des manifestants, il y a cet actionnaire : le groupe Hermione Retail, qui détenait Camaïeu, en liquidation judiciaire, et détient toujours Go Sport, placé en redressement judiciaire . "Quand on voit toutes les affaires que l'actionnaire a entreprises, et que tout s'écroule comme un château de cartes, avec nous au milieu, on s'inquiète, le prochain ça peut être nous", confie Stéphane, élu CFDT, vendeur au rayon homme à Belfort depuis 24 ans.

"Je pense qu'on est les prochains à fermer", prédit Véronique, qui souffle : "Notre grand espoir à nous, c'est qu'on soit rachetés : on ne peut plus continuer à travailler comme ça, avec des gens qui ne nous disent rien, c'est pas possible", souffle l'employée.

"S'il agit comme il a toujours agi, ce n'est pas la peine, nous on n'en veut plus", lance Marie-Odile, 43 ans de métier aux Galeries de Besançon. "Qu'il retire ses billes et qu'il laisse une chance à des repreneurs de racheter des magasins viables!" demande cette employée à la logistique.

Le tribunal de commerce de Bordeaux dira d'ici quatre mois s'il décide d'un plan de cession, d'un redressement judiciaire, ou d'une liquidation.