A Besançon, la CAGB reporte l'inauguration de la ligne de bus 3+ prévue initialement ce samedi

Pluie et grève : à Besançon l'agglomération a décidé en dernière minute de reporter l'inauguration de la ligne de bus rapide 3+ entre la gare Viotte et Temis. Les syndicats de Besançon Mobilités ont prévenu, le mouvement prévu samedi sera massivement suivi.

"Le président Fousseret et ses lieutenants sont En Marche, et vous, vous serez à pied. " C'est le mot d'ordre du préavis de grève des syndicats de Besançon Mobilités pour perturber samedi l'inauguration de la nouvelle ligne rapide 3+ entre la gare Viotte et Temis.

Ni bus ni tram ce samedi à Besançon

Le mouvement sera massivement suivi, il n'y aura aucun bus, aucun tram dans l'agglo ce samedi, ont prévenu les syndicats. Du coup l'agglomération a préféré reporter l'inauguration, "pour des raisons pratiques essentiellement, précise Baudouin Ruyssen le directeur des services de l'agglomération, qui était notre invité ce vendredi à 7h17. Des animations étaient prévues avec la possibilité pour les habitants du Grand Besançon d'utiliser les bus sur le trajet du coup, forcément sans bus c'était compliqué à organiser."

Le pique-nique géant et le feu d'artifice ont été reportés" - Baudouin Ruyssen, directeur des services de l'agglomération

La météo a porté le coup de grâce, ajoute enfin Baudouin Ruyssen : "la plupart de ces animations étaient prévues en plein air. Du coup les manifestations le long de la ligne mais aussi le pique nique géant et le feu d'artifice prévus sur le site des Glacis ont été reportés."