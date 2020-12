Besançon : la préfecture interdit les manifestations en centre-ville ce samedi

Le Préfet du Doubs a pris un arrêté interdisant les manifestations et les rassemblements revendicatifs au centre-ville de Besançon, ce samedi 12 décembre

La préfet du Doubs interdit toutes les manifestations et rassemblements ce samedi.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi soir, la préfecture du Doubs, a décidé d'interdire les manifestations et les rassemblements ce samedi 12 décembre.

Une décision qui fait suite à l'inquiétude des commerçants bisontins qui subissent depuis des mois, la crise sanitaire, assure la préfecture. Ils craignent "des conséquences possibles sur l’attractivité pour la clientèle, de manifestations au centre-ville de Besançon le samedi après-midi. En effet, la jauge étant déjà limitée en raison du protocole sanitaire en vigueur, et les week-ends du mois de décembre étant très importants en termes de chiffres d’affaires, une baisse de la fréquentation de leurs commerces pourrait renforcer la fragilité de leur situation."

à lire aussi Un millier de manifestants contre le projet de loi de sécurité globale à Besançon

Grande rue, rue Pasteur, rue d'anvers....

Aussi, Joël Mathurin, Préfet du Doubs, saisi à cet effet par la CCI, a pris ce jour un arrêté d’interdiction de manifestation et de rassemblement revendicatif le samedi 12 décembre 2020 dans plusieurs rues du centre-ville de Besançon :

– Grande Rue (du pont Battant jusqu’à l’intersection avec la rue de la préfecture)

– Place et rue Pasteur

– Rue du Palais de Justice

– Rue D’Anvers

– Place du 8 septembre

– Place Granvelle et rue de la préfecture adjacente

– Rue des Granges

– Rue Bersot

– Rue Moncey

– Rue Morand

– Rue de la République

– Rue Luc Breton

Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, par l’article 431-9 du code pénal, de six mois d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de 7 500 euros et par l’article R.644-4 du même code s’agissant des participants, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.