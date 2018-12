Besançon: une centaine de manifestants devant la permanence du député En Marche Eric Alauzet

Une centaine de personnes ont manifesté ce vendredi matin devant la permanence du député LREM Eric Alauzet à Besançon, dans le cadre de la journée d'action lancée par la CGT, avec la FSU et Solidaires. Les gilets jaunes ne se sont pas joint à la manifestation.

Besançon, France

Un seul gilet jaune visible dans la petite foule rassemblée ce matin devant la permanence du député LREM Eric Alauzet, rue de Belfort à Besançon. Une centaine de personnes s'est réunie à 11h devant les locaux gardés par quelques policiers, une manifestation à l'appel de la CGT, à laquelle se sont joint la FSU et Solidaires, pour exiger "des réponses immédiates à la colère sociale" notamment une "vraie hausse du Smic", une hausse des retraites et des minimas sociaux, le rétablissement de l'ISF et une mise à contribution des employeurs.

Malgré l'appel du pied de la CGT, pour laquelle les gilets jaunes étaient les bienvenus pour porter ensemble des revendications qui se rejoignent, les gilets jaunes de la région bisontine ne se sont pas déplaçés. Michel Faivre-Picon, le secrétaire régional de la CGT en Franche-Comté, l'a affirmé ce matin sur l'antenne de France Bleu Besançon "80% de leurs demandes sont les mêmes que celles de la CGT, c'est notre rôle de syndicat d'arriver à organiser les choses, à aider si besoin pour obtenir de vraies négociations sociales". Mais à Besançon la mayonnaise n'a visiblement pas pris.

A la permanence d'Eric Alauzet, les manifestants ont trouvé porte close et quelques policiers pour la garder. Le député avait prévenu les syndicats qu'il était retenu à l'Assemblée Nationale pour la seconde lecture et le vote de la loi de finances. Il se dit disposé à une rencontre ultérieure. Eric Alauzet a donné pour consigne à ses collaborateurs de ne pas être présents à la permanence. "Je fais totalement confiance à la responsabilité des organisations syndicales pour respecter les personnes et les lieux", écrit le député aux organisateurs de la manifestation", "pour autant, dans le contexte actuel, la présence d'éléments étrangers à votre manifestation ne peut être totalement exclue. Je ne prendrai pas le risque d'exposer mon équipe".