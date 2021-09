Besoin de corriger votre déclaration de revenus ? C'est encore possible !

Avez-vous reçu votre avis d'imposition ? Avez-vous constaté une erreur, un oubli ? Si c'est le cas, pas de panique. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour modifier votre déclaration.

Si vous avez télédéclaré, le plus simple est d'utiliser le service de correction en ligne. Ce service est ouvert depuis le 4 août et le restera jusqu’à mi-décembre. Vous y accédez via vers votre espace personnel sur impots.gouv.fr mais attention seulement depuis un ordinateur (pas un smartphone ni une tablette). Il est aussi possible de contacter les agents des finances publiques par téléphone au 0809 401 401.

La direction des finances publiques des Pyrénées-Orientales rappelle aussi que "dans l'immense majorité des cas, les aides perçues au titre du covid ne sont pas imposables".