Bessines-sur-Gartempe : Adieu Steva, voici "F2J Stamping"

Cette fois, c'est fait et officiel. L'entreprise Steva, de Bessines-sur-Gartempe, est officiellement reprise par la société F2J. C'est le délibéré rendu ce lundi par le Tribunal de Commerce de Lyon, au terme d'un redressement qui aura duré plus d'une année.

Bessines-sur-Gartempe, France

C'est fait, c'est acté. L'entreprise Steva, de Bessines-sur-Gartempe, est officiellement reprise par la société F2J. C'est le délibéré rendu ce lundi par le Tribunal de Commerce de Lyon, au terme d'une période de redressement qui aura duré plus de quatorze mois.

Quatorze mois d'angoisse et de lendemains incertains pour les 107 salariés du sous-traitant automobile de Bessines, qui ne seront donc plus que 91, comme c'était prévu dans le projet de reprise, dont la dernière version avait été examinée le 19 juin dernier.

Il y a en effet 11 départs volontaires, et 5 licenciements secs. Ce qui reste bien sûr toujours trop, mais la casse sociale aurait pu être bien plus importante si les salariés amenés à rester n'avaient pas aussi fait des efforts considérables sur leurs acquis sociaux : baisse de 200 euros de la prime de vacances qui passe de 500 à 300 euros, deux jours de RTT rendus par les équipes de jour, et des négociations salariales qui seront suspendues durant les deux années qui viennent. Voilà le prix payé par les salariés de Steva, dont l'entreprise devrait désormais s'appeler "F2J Stamping".

Ce nouveau nom sera effectif lundi prochain, le 1er juillet, jour officiel de la reprise. Le premier jour d'une nouvelle histoire industrielle à Bessines. Le premier jour du reste de la vie de cette société qui a déjà connu tant de péripéties.