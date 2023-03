Bessines-sur-Gartempe : encore un changement de propriétaire en vue pour l'usine F2J Stamping

L'annonce d'une cession imminente est tombée comme un coup de massue pour les 90 salariés de F2J Stamping, à Bessines-sur-Gartempe. Ces ex-Altia ou ex-Steva, pour ne reprendre que les noms les plus récents, ont appris la nouvelle à l'issue d'un Comité Social d'Entreprise (CSE) au cours duquel le projet de rachat a été dévoilé. S'il se concrétise, ce sera la 11ème fois en 31 ans que l'usine d'emboutissage et d'assemblage change de mains, ce qui ravive de mauvais souvenirs et soulève de nombreuses interrogations.

10 patrons en 31 ans, bientôt un 11ème ?

La valse des patrons s'est chaque fois accompagnée de licenciements et de sacrifices consentis par les salariés restants. Aujourd'hui ils sont 90 et ça ne devrait pas changer si l'usine est vendue, mais l'acheteur, Jelza emboutissage, n'est "pas une grosse boite" s'inquiète Bruno Grimaux, délégué Force Ouvrière chez F2J Stamping. L'entreprise basée à Saint-Florent-sur-Cher, dans le Cher, compte seulement 27 employés. Elle peut toutefois apporter de grosses commandes et c'est d'ailleurs parce qu'elle n'arrive plus à suivre, qu'elle cherche à racheter l'usine de Bessines-sur-Gartempe.

Mais attention prévient Bruno Grimaux : "ça veut dire aussi reprendre les dettes". Dans le détail il y a 600.000 euros prêtés par la région, dont le remboursement n'a commencé qu'en 2021, plus 300.000 euros prêtés par la communauté de commune. Sans oublier les prêts garantis par l'Etat suite à la crise Covid, dont le montant s'élève à 2 millions d'euros selon le syndicaliste. Il faut aussi ajouter le prix des machines sur le site. Le nouveau venu aura-t-il les reins assez solides ?

Incertitudes autour d'un projet de compresseur à hydrogène

L'autre source d'inquiétude pointée par Bruno Grimaux concerne un "projet phare et projet d'avenir", qui commençait à se développer sur le site de Bessines-sur-Gartempe : un compresseur à hydrogène. Le syndicaliste redoute de le voir s'échapper car il ne sera pas forcément inclus dans la vente. Rien n'est décidé, mais rien n'est moins sûr. L'usine de Bessines-sur-Gartempe pourrait n'être finalement qu'un sous traitant de cette activité, qui resterait dans le giron de F2J Stamping. "Pour transférer les dettes, ça y va, mais le bon travail, on ne veut pas nous le transférer. Ça ne va pas !" tempête le représentant de Force Ouvrière.

FO espère obtenir des éclaircissements et des garanties dans la semaine qui vient. Les représentants du personnel vont notamment rencontrer le candidat au rachat vendredi 31 mars, pour approfondir les aspects financiers de son projet. En attendant Bruno Grimaux ne décolère pas, car il estime qu'une fois de plus, les patrons du site de Bessines ont pris les aides des collectivités, avant de se débarrasser de l'entreprise. Et cette fois, ce sera en plus en faisant des profits, contrairement aux précédentes reprises suites à des redressements judiciaires.

Le Conseil Régional se dit "attentif mais pas inquiet"

De son côté, le président du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine indique que les informations dont il dispose ne sont "pas inquiétantes" concernant cette offre de rachat. Alain Rousset se réjouit même de voir qu'il y a un projet d'investissement sur le site, tout en précisant qu'il sera évidemment "attentif" à l'évolution de la situation. Il y a quatre ans, la région a déboursé au total 1,8 millions d'euros pour le site, dont 600.000 euros de prêt et 1,2 million d'euros sous forme de subvention, pour soutenir la communauté de communes dans le rachat des locaux. C'est ce qui avait permis de finaliser le projet de reprise par F2J Stamping à l'époque.

Il se réjouit même de potentiels nouveaux investissements sur le site..