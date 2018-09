Aucune solution concrète, mais du soutien et de la confiance. C'est ce qu'a amené Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, en venant ce mardi à l'usine Stéva de Bessines sur Gartempe, en redressement judiciaire et en attente d'un repreneur. Pas suffisant pour les salariés.

Bessines-sur-Gartempe, France

Les salariés de l'usine Steva, de Bessines sur Gartempe, sont toujours dans le flou. L'entreprise d'emboutissage, qui emploie 114 salariés, est en redressement judiciaire jusqu'au 5 octobre mais aucune offre de reprise n'a été formellement déposée, alors que le délai de dépôt court seulement jusqu'à lundi prochain.

La Région ouvre son carnet d'adresses pour faire connaître Steva

Les salariés attendaient beaucoup, ce mardi, du passage du président de la Région Alain Rousset, mais en visitant l'entreprise il n'a amené aucune solution miracle. Si ce n'est quelques pistes et de la confiance.

Il se propose surtout d'être le VRP de Stéva, pour faire connaître ses compétences et ses savoir-faire dans toute la région et au-delà, notamment auprès du secteur de l'aéronautique ou encore de la grande distribution qui peut être intéressée par le projet de "container connecté" porté par l'entreprise. "Nous ouvrons le carnet d'adresse de la région et avons déjà organisé quelques contacts, car faire connaître les qualités de cette entreprises, c'est essentiel pour faciliter la reprise" explique Alain Rousset, qui propose également un soutien à la recherche industrielle ou la formation des salariés.

Entre le dire et le faire, on va voir !" - Bruno Grimaux, délégué FO de Steva

Mais face aux intentions, les salariés restent prudents, voire méfiants. "Alain Rousset dit qu'il va faire plein de choses, mais entre le dire et le faire, on va voir ce qui se passe !" martèle Bruno Grimaux, délégué FO de Steva. L'élu syndical reste mobilisé et annonce d'ores et déjà des actions si aucune offre de reprise n'est déposée d'ici la semaine prochaine.

Mais la région n'en démord pas : "je suis confiant" affirme le président de la Région, Alain Rousset. Confiance aveugle ou éclairée ? En tout cas, une confiance affichée.