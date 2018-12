Bessines-sur-Gartempe : le seul reprenneur en lice pour Steva se dit prêt à améliorer son offre

A quelques jours des fêtes, le tableau semble s'éclaircir un peu chez Steva, à Bessines-sur-Gartempe. L'usine d'emboutissage, en redressement judiciaire, a reçu ce mercredi la visite du PDG du groupe italien OMA, le seul candidat à la reprise. Il était attendu de pied ferme car son offre, qui n'a pas encore été déposée officiellement, était de supprimer 42 postes sur 110. Mais après avoir pris connaissance des résultats 2018 de l'entreprise, il serait prêt à revoir sa copie selon le syndicat Force Ouvrière. "Il a fait comprendre qu'il allait garder plus de monde" lâche le délégué FO Bruno Grimaux, alors que le PDG d'OMA et le patron de la branche française du groupe n'ont pas souhaité s'exprimer.

Une nette amélioration des finances

Il y a quelques jours, Force Ouvrière a remis un coup de pression et exposé ses inquiétudes face à une offre jugée inacceptable. Le syndicat insistait alors sur l'amélioration de la situation de Steva. "En 2017 on affichait 2 millions d'euros de déficit, pour 2018 il n'est plus que de 300.000 euros" détaille Bruno Grimaud. Le délégué FO insiste même sur le mois de novembre "bénéficiaire", ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres. Tout cela aurait donc convaincu le PDG d'OMA de revoir les effectifs à la hausse dans son offre de reprise. D'autant que les salariés seraient aussi prêts à faire des efforts en rediscutant de certains acquis sociaux pour limiter la casse. Le PDG d'OMA doit revenir à Bessines-sur-Gartempe les 9 et 10 janvier prochains pour présenter une nouvelle offre, soit une dizaine de jours avant le prochain rendez-vous devant le tribunal de commerce de Lyon.