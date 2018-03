Bessines-sur-Gartempe, France

L'entreprise Steva de Bessines-sur-Gartempe est sur le point d'être placée en redressement judiciaire. Les 115 salariés du site spécialisé dans l'emboutissage l'ont appris à l'issue d'un comité d'entreprise exceptionnel ce vendredi matin. La procédure doit être enclenchée dans la journée et devrait être validée mardi prochain par le tribunal de commerce de Lyon, dont dépend le siège du groupe. Dans le même temps, l'ensemble du groupe devrait être placé sous procédure de sauvegarde selon le syndicat Force Ouvrière, majoritaire sur le site de Bessines-sur-Gartempe.

Plus d'argent pour payer les salaires

Lors d'une réunion d'information organisée ce matin dans le réfectoire de l'usine, la soixantaine de salariés réunis a aussi appris que le groupe versera seulement la moitié des salaires du mois de mars, la semaine prochaine. Il manque 120.000 euros pour payer le reste. Le PDG de Steva se serait engagé à faire en sorte que le régime de garantie des salaires (AGS) intervienne au plus vite pour compléter.

Les salariés, qui vivent en Haute-Vienne et dans la Creuse, envisagent de se mobiliser dès la semaine prochaine pour faire pression et tenter d'accélerer le processus. Ils ont également sollicité le conseil régional de Nouvelle Aquitaine, le préfet de la Haute-Vienne et les députés et sénateurs pour les aider. Une réunion est d'ailleurs prévue prochainement avec la cellule restructuration de la grande région, ainsi qu'avec la députée Marie-Ange Magne.

Si on ne bouge pas, on subira le même sort que GM&S à La Souterraine - Bruno Grimaux, délégué FO et représentant du CE

Le syndicat Force Ouvrière a aussi pris contact avec Alain Martineau le PDG de GMD, qui a repris l'ancien site GM&S de La Souterraine (devenu LS Industrie après sa reprise en septembre dernier). Selon le syndicat, Alain Martineau est actionnaire de Steva à hauteur de 20% et c'est à ce titre que la discussion est engagée. Un rapprochement entre les usines de Bessines-sur-Gartempe et La Souterraine pourrait être envisagé, sachant qu'il y a encore trois ans, les deux sites faisaient de la même entreprise (Altia).