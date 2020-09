Béthune: la réunion de crise sur Bridgestone en cours

Les ministres du travail et de l'industrie sont à Béthune ce lundi après-midi pour une réunion de crise sur l'avenir de Bridgestone alors que les syndicats et la direction ont trouvé ce weekend un accord de méthode pour chercher différents scénarios pour éviter la fermeture.

Trois représentants de la CGT, Bruno Wableet, Jean-Luc Ruckebuche et Christian Duchateau sont arrivés à 15h ce lundi à la communauté d’agglomération de Béthune où ils ont rendez vous à pour rencontrer les ministres Elizabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher. Respectivement ministres du travail et de l'industrie, elles sont elles arrivées sur place ce lundi vers 14h.

Elles y participent à une réunion de crise sur l'avenir de l'usine Bridgestone qui emploie aujourd’hui 863 personnes et dont la direction a annoncé à annoncer la fermeture. Elles doivent s'entretenir des élus locaux, notamment Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France et aussi, en visioconférence, avec la direction du géant japonais du pneu.

Les syndicats et la direction ont trouvé vendredi un accord de méthode pour discuter pendant cinq mois ds scénarios possibles afin d'éviter la fermeture.