Reprise des vols entre Béziers, Paris-Beauvais et Bruxelles-Charleroi

C'est reparti pour les vols commerciaux au départ de l'aéroport de Béziers. Ils avaient suspendu suite au reconfinement le 15 novembre 2020. Au regard de l’évolution de la situation sanitaire et à l’approche des fêtes de fin d’année, les vols vers Paris-Beauvais seront assurés dés vendredi 4 décembre à raison de trois vols par semaine. Quant à la ligne Bruxelles-Charleroi, elle sera remise en service dés le 15 décembre prochain avec deux vols par semaine. En revanche, pour la première fois depuis 2009, il n'y aucun aucun vol cet hiver vers Londres-Lutton.

Les réservations pour les vols de l’été 2021, prévus à compter de fin mars prochain, sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de Ryanair précise l'aéroport de Béziers dans un communiqué et ce, sur l’ensemble des destinations desservies par l’aéroport : Dusseldorf, Bruxelles-Charleroi, Edimbourg, Manchester, Bristol, Londres et Paris-Beauvais.

En temps normal, 25 salariés travaillent à l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde. Ils sont une dizaine actuellement à cause de la crise sanitaire. Depuis le début de l'année, le site accuse une perte de 70 %. Depuis le reconfinement, seuls les vols de formation et ceux de l'aviation privée étaient maintenus.

2019, un record d'affluence. et des retombées historiques

La fréquentation n'a jamais été aussi bonne qu'en 2019 à l'aéroport de Béziers. Plus de 267.700 passagers. Une hausse de 14,6% par rapport à 2018. Un signe de bonne santé alors que le site double la superficie de son parking saturé. Un projet d'agrandissement du terminal est programmé pour les vols d'affaires en 2021.

Dans l’attente du déploiement des tests antigéniques dans les aéroports français, une organisation spécifique est en place sur la plateforme depuis juillet dernier, afin de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire pour les passagers (flux de circulation départ / arrivée, gel hydroalcoolique, port du masque, mesures de distanciation...).