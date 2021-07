BH2M va bénéficier du fond Maugis, pour perpétuer la compétence hydraulique à Belfort

La compétence en hydraulique ne s'éteint pas totalement à Belfort, malgré la fermeture de l'établissement GE Hydro dans le cadre d'un PSE, menée à son terme le printemps dernier. 10, bientôt 11 anciens collaborateurs de GE hydro, ont crée sur le Techn'hom de Belfort leur société de maintenance : BH2M (Belfort Hydro Machines Maintenance). "80 % des alternateurs en fonction en France ont été fabriqués à Belfort, centre d'excellence en matière. Nous avons souhaité pérenniser cette expertise" explique Sébastien Bruna, le PDG de la nouvelle société

Avec un age moyen des machines de 60 ans, le potentiel est immense

Le marché est immense. Il s'agit de ces barrages hydrauliques en France, en Europe et dans le monde. La prospection devrait commencer bientôt. "Il faut savoir qu'en Europe, l'age moyen des machines est entre 55 et 60 ans. Des machines, certes robustes, mais pas éternelles. Il y a donc un grand potentiel de maintenance, de remise à niveau et même d'augmentation de puissance", détaille Arnaud Allemann, responsable commercial de l'entreprise.

BH2M est une petite société, à coté des gros opérateurs du secteur. Mais ses collaborateurs affichent expérience et agilité. "La force de l'entreprise est sa capacité de répondre efficacement et rapidement à un client en mobilisant nos ressources, certes modestes, mais flexibles, avec une réelle expertise", ajoute Arnaud Allemann. Des pistes émergent déjà dans le sud de l'Europe, mais aussi en Afrique et en Asie.

Manifestation des salariés de GE Hydro à Belfort en septembre 2020 © Radio France - Michael DESPREZ

Pour les 11, la page Ge Hydro est définitivement tournée. "Créer notre propre entreprise nous apporte un formidable sentiment de liberté", explique Sébastien Bruna, le PDG. "Je ne vais pas remercier Général Electric, mais ce PSE débouche finalement sur une belle opportunité", ajoute Jérome Brice, spécialiste en instrumentation.

BH2M va bénéficier du soutien du fond Maugis

Sur la gouvernance, l'ensemble des collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise à laquelle ils ont consacré leurs indemnités de licenciement.

La jeune société devrait bénéficier du fonds Maugis, alimenté par la pénalité de 50 millions d'€ imposée à GE pour n'avoir pas crée les emplois promis à Belfort. Le montant de cette aide n'est pas encore vraiment arrêté, mais elle pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'€.