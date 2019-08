Biarritz : action surprise des pompiers du BAB lundi devant la mairie

Biarritz, France

Rassemblement des pompiers de la caserne d'Anglet lundi matin devant la mairie de Biarritz. En uniforme, une soixantaine de sapeurs pompiers ont manifesté leurs ras le bol.

Le rassemblement des pompiers du BAB devant la mairie de Biarritz © Radio France - Jacques Pons

Une action non syndicale de pompiers en grève depuis le 26 juin dernier (et jusqu'au 31 août !). Ils demandent que les astreintes de 24 heures soient payées en intégralité et pas seulement 17 heures comme aujourd'hui. Les pompiers se disent lassés que leur dossier stagne au niveau du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours et du Conseil Départemental.

Principale revendication : le paiement total des astreintes de 24 heures © Radio France - Jacques Pons

Le maire de Biarritz Michel Veunac est allé à leur rencontre pour leur promettre une réunion la semaine prochaine après le G7 (organisé du 23 au 26 août).

Le maire de Biarritz, Michel Veunac, est venu à la rencontre des pompiers © Radio France - Jacques Pons