Biarritz : deux candidats à la reprise de la villa Fal veulent en faire un lieu d'études et de travail partagé

Pour la troisième fois, un appel à projet est en cours pour reprendre la villa Fal, un bâtiment emblématique de Biarritz, vide depuis que le collège qui l'occupait a déménagé dans ses nouveaux locaux il y a bientôt dix ans. C'est la troisième fois que la mairie tente de faire revivre cet édifice, construit en 1911, et son parc. Les deux dernières procédures, lancées sous la mandature de Michel Veunac, avaient échoué. Pour cette nouvelle tentative, les candidats ont jusqu'au jeudi 3 février à 17h pour déposer leur dossier. Un de ces projets propose de garder la totalité des jardins et de ne pas construire d'extension du bâtiment.

Une école de design sur le modèle coopératif

Ce sont les deux gérants d'un espace de coworking associatif, le premier créé dans l'agglo il y a 10 ans et qui compte 120 adhérents, qui portent le projet. Pour rester sur un modèle non lucratif, ils ne comptent pas acheter le bâtiment, mais proposent à la mairie de le louer pendant 25 ans via un bail emphytéotique, et d'assumer les travaux évalués à 1,5 millions d'euros. La somme serait financée grâce à des dons, des subventions et du mécénat.

Les deux porteurs du projet ont joint des croquis à leur dossier de reprise © Radio France - Elodie Palau / Raphael Yharrassary

Pour Raphael Yharrassary, l'un des porteurs du projet, il faut répondre à la demande de tous ceux qui cherchent un espace de travail partagé, tout en ouvrant le bâtiment à des étudiants. "On a vu arriver de nouveaux coworkers, le télétravail s'est développé assez fortement", explique-t-il. "Ce sont des changements qu'on avait un peu anticipé, mais qui prennent de l'ampleur et qui continuent actuellement. On a constaté qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre coworking, peut être grandir un peu, mais de manière assez modeste. Mais surtout d'arriver à créer un tiers-lieu où on va pouvoir faire aussi d'autres activités, en créant notamment une école de design. On veut s'inspirer de ce qui se fait à Saint-Malo, où il y a un institut du design sur l'innovation sociale sous forme de coopérative. On va tout simplement s'associer avec cette école pour monter l'école sur Biarritz. Comme ça, on pourra bénéficier de leur savoir faire et de leur culture dans la création de leur école."

Ouvrir le jardin aux scolaires

Cette école de design serait la première du Pays Basque. Mais le projet prévoit également de garder la totalité du parc, en créant des jardins pédagogiques ouverts aux scolaires. "Nous avons fait le choix de ne pas faire d'extension dans l'idée, justement, de ne pas dévégétaliser en construisant plus", explique Elodie Palau, l'autre partie prenante du dossier. "Nous prévoyons la mise en place d'un jardin conservatoire, de niches écologiques pour favoriser la biodiversité, ou encore d'un potager biologique, et tout ça avec les scolaires. C'est un lieu historique qui ne laisse personne indifférent, que tout le monde connaît. Pour nous, c'est l'endroit rêvé pour monter un projet avec une vision forte, tournée vers l'écoconception et la transmission."

Le parc serait entièrement conservé et transformé en jardin pédagogique © Radio France - Elodie Palau / Raphael Yharrassary

Lors du dernier appel à projet, seuls deux dossiers restaient en lice, sélectionnés par la mairie, avant d'être finalement écartés. Parmi eux, une école de mode, portée par Serge Istèque, le président de l'Office de commerce et de l'artisanat de Biarritz. Contacté, il indique ne pas participer à cet appel à projet, mais que son idée d'école reste sur les rails.