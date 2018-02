Biarritz, France

Benjamin Gufflet est le nouveau président du Biarritz Olympique Pays Basque. Le Girondin de 38 ans remplace Nicolas Brusque à la tête du club, après la mise en minorité des "historiques" du club lors de l'Assemblée Générale des actionnaires. Dans la matinée, ce lundi 5 février, l'AG du BOPB convoquée dans les salons d'Aguiléra a élu un nouveau conseil d'administration, composée de 8 membres (contre 7 auparavant) dont 6 de la mouvance d'ATSI, le groupe d'investisseurs piloté par Benjamin Gufflet et l'homme d'affaire Bruno Ledoux.

La fusion, c'est non

A peine élu à la présidence, le directeur général de BLHM (Bruno Ledoux Holding Media propriétaire notamment de Surf Session et Sport Weather) a fixé ses objectifs devant les médias. Pas question de fusion avec le voisin de l'Aviron Bayonnais, a clairement affirmé Benjamin Gufflet, coupant court aux discussions entamées par son prédecesseur avec les dirigeants du club voisin.

L'homme d'affaire Bruno Ledoux, président du conseil de surveillance de Libération et actionnaire majoritaire du Biarritz Olympique © AFP - Thomas Samson

Mais pour autant, pas d'inquiétude à avoir sur le plan financier, a ajouté le nouveau président biarrot. Le trou financier du BO sera comblé , dit-il, et le budget la saison prochaine sensiblement similaire, alors qu'il était prévu de le baisser d'environ 2 millions d'euros.

Une page se tourne au BO

Côté sportif, Benjamin Gufflet a renouvelé sa confiance et conforté l'actuel manager Gonzalo Quesada et son équipe. Il a également confirmé les objectifs sportifs fixés par l'ancienne équipe dirigeante : une qualification cette année pour les phases finales et une remontée rapidement en Top 14.

Mais les nouveaux hommes forts du BO n'ont pas réussit à trouver d'accord avec les anciens, et notamment Nicolas Brusque. Celui-ci s'est vu proposer une co-présidence, mais a refusé. Avec le départ de ce proche de Serge Blanco, et la prise de pouvoir décisionnel d'ATSI, déjà actionnaire majoritaire depuis son entrée au capital du club en août 2015, c'est une page de l'histoire du BO qui se tourne.