Hôtel du Palais : le conseil municipal de Biarritz vote une avance de 2,4 millions d'euros

Les travaux avaient déjà coûté 64 millions d'euros, voté en octobre 2018, et voila que le conseil municipal de Biarritz doit voter 2,4 millions pour l'avant dernière phase de travaux de l'hôtel du palais.

Quand on aborde la question de l'hôtel du palais en conseil municipal à Biarritz, généralement ça fait des étincelles. Ce vendredi soir, les échanges ont été cordiaux.

Après une première tranche de travaux pour un montant de 64 millions d'euros, votés en 2018, l'Hôtel du palais a besoin de 20 millions d'euros supplémentaires pour réaliser des travaux découverts (sur des balcons et du plancher entre autres) et combler le manque à gagner lié au COVID. "C'est Michel Veunac (l'ancien maire) au lendemain de l'élection, qui nous a informé de l'urgence du dossier", explique le premier adjoint de Biarritz Edouard Chazouillères en préambule de ces deux points brûlants à l'ordre du jour de ce conseil municipal.

20 millions d'euros à trouver

"Il nous a paru plus prudent d’imaginer la fin des travaux en deux tranches, détaille l'élu. Ainsi après une première phase de travaux à 10 millions d'euros, l'hôtel pourra rouvrir 114 de ses lits au printemps 2021, refermer ensuite à l'automne pour une dernière phase de travaux à 10 millions d'euros, et rouvrir l'intégralité de l'hôtel au printemps 2022. "On a préféré se laisser le temps de trouver un meilleur plan de financement pour la seconde partie de ces travaux" justifie le premier adjoint Edouard Chazouillères.

Au conseil municipal de ce vendredi soir, il s'agissait donc de voter 2,4 millions d'euros sur les 10 premiers millions répartis entre les différents acteurs de la SOCOMIX, la société d'économie mixte gestionnaire de l'Hôtel du Palais.

Le conseil municipal fait voter une avance de 2,4 millions d'euros pour l'hôtel du Palais © Radio France - Anthony Michel

Une délibération de plus d'une heure

L'opposition a pris la parole dans ce dossier brûlant. Guillaume Barucq a d'abord regretté la forme, et un manque de concertation de la part de la nouvelle majorité dans ce dossier. "On aurait pas dû décider les choses comme ça. Ça risque d’empêcher d’autres investissements", déplore l'élu du groupe "Biarritz Nouvelle Vague". Guillaume Barucq qui a rappelé la lettre qu'il avait co-signé avec d'autres élus avant le G7 pour demander au président de la République de financer une partie du travaux puisque le lieu allait être utilisé pour accueillir les 7 chefs d'états en août 2019. Au conseil municipal, il lit la réponse qu'il avait reçu, expliquant que les travaux étaient déjà prévus avant et qu'aucune ligne de budget ne pouvait couvrir cette dépense.

Au micro, Nathalie Motsch qui a rappelé l'historique de l'Hôtel du palais, qui lui avait d'ailleurs valu de quitter la majorité en 2018 après sa prise de position sur le sujet. Désormais pour elle, le dossier est une bombe à retardement. "Ce dossier engage les finances de la ville dans des mesures extrêmement grave", déplore l'élue "Biarritz en a besoin" avant d'interroger "combien de temps va avoir les moyens, de renflouer la SOCOMIX pour rester majoritaire?".

La question de laisser la gestion au privé

Et la question derrière, c'est celle de devoir à l'avenir laisser les privés devenir actionnaires majoritaires dans la SOCOMIX. Actuellement, la mairie de Biarritz détient 57,17% des parts, (contre 36,24% pour la JC Decaux Holding), ce qui lui assure la gestion. Mais pour combien de temps ? Après le conseil, on a posé la question aux élus de tout bord.

"On ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation, il faut peut être expliquer la situation aux Biarrots, et faire un référendum", explique Nathalie Motsch pour "Biarritz en a besoin".

"Demain si dans de bonnes conditions on est amenés à laisser la main au privé pour la gestion, je n'aurais pas de tabou par rapport à ça" concède Guillaume Barucq, élu d'opposition pour "Biarritz Nouvelle Vague".

Une question que Maider Arostéguy avoue s'être posé lorsqu'il a fallu remettre la main au portefeuille. Devant le conseil municipal elle a alors expliqué "la question s'est posée de faire venir des privés au capital, mais je n'ai pas voulu me la poser dans cette urgence". Mais elle avoue qu'elle pourrait poser la question aux Biarrots à l'avenir. "Ça a été une question tabou pendant longtemps, les Biarrot.es étaient foncièrement attaché.es à l'Hôtel du Palais, et ils le sont toujours, mais aujourd'hui les sommes colossales nécessaires aujourd'hui pour entretenir cet hôtel, fait qu'il y a une évolution des Biarrot.es vers une autre solution".

En attendant, l'hôtel du Palais repart pour plusieurs mois de travaux, jusqu'à Pâques 2021, où 114 chambres pourront rouvrir pour toute la saison. Fermeture ensuite à nouveau à l'automne pour une réouverture totale et définitive à Pâques 2022.