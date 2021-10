Biarritz va devoir changer sa manière de contrôler les locations sur Airbnb et les autres plateformes

Biarritz va devoir changer sa manière de contrôler les logements loués sur Airbnb et les autres plateformes pour se mettre en adéquation avec la loi.

La ville de Biarritz va devoir revoir son mode de contrôle des locations Airbnb pour se mettre en conformité avec la loi. Dans plusieurs grandes villes touristiques dont Biarritz, les loueurs doivent se déclarer auprès de la mairie pour mettre un logement en location saisonnière. La ville attribue ensuite un numéro d'identification au logement, qui permet notamment de collecter la taxe de séjour. À Biarritz, lorsqu'un particulier décide de mettre en location un logement, la mairie vérifie d'abord la légalité de sa demande avant de délivrer le numéro. Problème : la manœuvre n'est pas autorisée, la loi oblige la Ville à attribuer le numéro dès que le loueur en fait la demande.

300 demandes rejetées

"Je trouve ça aberrant, c'est comme si vous donniez un permis de conduire à quelqu'un, avant qu'il ait passé l'examen", s'exclame Maud Cascino, adjointe à l'urbanisme à la mairie de Biarritz.

Ce système est hérité de l'ancienne municipalité. Un agent dédié vérifie par exemple que le loueur est bien propriétaire, ou que la copropriété autorise la location saisonnière. Ce système se base sur la déclaration des loueurs. D'après la mairie, près de 300 demandes ont été rejetées depuis sa création en février 2020.

"Nous allons nous mettre dans les clous"

Pour la mairie de Biarritz, il est hors de question de cesser les contrôles. Les loueurs recevront donc leur numéro tout de suite après leur demande, puis la Ville examinera la légalité de l'annonce. "Si on découvre une annonce non légale, il faudra faire des démarches pour retirer le numéro et l'annonce. Mais bien évidement, nous allons nous mettre dans les clous pour éviter que Airbnb se dédouane de ses obligations en s'engouffrant dans la brèche", insiste Maud Cascsino.

Car en fin de compte, le but est que Airbnb et les autres plateformes suppriment les annonces qui n'ont pas de numéro d'identifications, qui ne sont donc pas déclarées, et ne payent donc pas la taxe de séjour.