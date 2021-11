Biarritz : vendeurs et consommateurs de CBD veulent défendre ce substitut légal du cannabis

Retoqué en juin 2021 par la Cour de justice européenne, le gouvernement souhaite valider un nouvel arrêté pour interdire la vente de feuilles et de fleurs de CBD. Ce substitut pour l'instant légal au cannabis, aussi appelé cannabidiol, contient 0,2% de THC, la principale molécule active du cannabis, qui provoque des effets psychotropes.

Chez Jane Hemp House, boutique de CBD à Biarritz et Hendaye, les fleurs, feuilles et infusions au CBD représentent 40% du chiffre d'affaires de Léa. La gérante n'imagine donc pas les supprimer de sa boutique, d'autant qu'elle ne comprend pas les arguments avancés par le gouvernement : "mettre ça sur le dos de la santé je trouve ça culoté ! Dans ce cas-là, on pourrait interdire le tabac", estime-t-elle.

C'est plus naturel que les somnifères ! – Une cliente

Même son de cloche chez ses clients, très nombreux à consommer du CBD pour les vertus thérapeutiques qu'ils y trouvent. Sophie, la quarantaine, a testé les infusions au CBD il y a quelques mois. Cette adepte de la tisane y trouve son compte : "je dors très bien et je ne me réveille plus la nuit. Je préfère cela aux somnifères, qui pourraient me rendre dépendante".

Un peu plus loin, Charlotte, la vingtaine. Depuis qu'elle consomme de l'huile à base de CBD, elle a vu ses plaques d'eczéma disparaître et se sent "nettement moins stressée". "Heureusement", souffle-t-elle, les huiles ne seront pas interdites par le gouvernement. Une incohérence pour la gérante de la boutique, qui souligne qu'elles sont "souvent bien plus fortes que les plantes" et risquent "de se retrouver dans des grands magasins, à prix cassés mais dans une moindre qualité", sans que les clients "ne soient conseillés sur les dangers d'interactions avec d'autres médicaments".