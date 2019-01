Bib Gourmand 2019 : le restaurant Nougier à Fursac conserve la récompense

Saint-Étienne-de-Fursac, France

"C'est une très belle nouvelle en ce début d'année, bien sûr !" Le chef Stéphane Nougier ne boude pas son plaisir. L'hôtel restaurant Nougier à Fursac reçoit le Bib depuis 2007, mais l'annonce du palmarès est toujours une bonne surprise : "Les clients voyagent beaucoup avec le guide Michelin. Beaucoup ne visitent d'ailleurs que les Bib Gourmands ou que les étoilés. _Ça nous permet d'être vus de l'extérieur et d'attirer une clientèle dans notre secteur._"

Le Bib récompense une équipe de sept salariés, et des efforts au quotidien : "_Ça veut dire que notre travail est reconnu, comme notre régularité_, et ça confirme qu'on est une maison sérieuse." Stéphane Nougier souligne pour autant que l'essentiel reste sa clientèle : "On ne travaille pas pour le Michelin, l'important ce sont nos clients tout au long de l'année."

Des ambitions étoilées

Le restaurant Nougier rêve maintenant à d'autres distinctions : "Le guide Michelin va sortir la semaine prochaine, peut-être y aura-t-il d'heureuses surprises pour certains dans la région - et je l'espère. Et pour notre établissement, décrocher l'étoile un peu plus tard, c'est une ambition." Le Guide Michelin 2019 révélera ses étoiles le 21 janvier. Depuis trois ans, il n'y a plus de restaurant étoilé en Creuse.

Un seul Bib Gourmand en Creuse, six dans le Limousin

Au palmarès du Bib, c'est le statu quo en Limousin : aucun nouveau restaurant n'a été distingué, les six Bibs Gourmands de l'année dernière l'ont conservé. Pour Stéphane Nougier, c'est un signal d'alerte : "Pour maintenir des activités de qualité, il faut de la clientèle, et pour ça il faudrait que nos élus se penchent sur le dynamisme économique de notre région."