"Bien-sûr que le pouvoir d'achat a baissé" : Sylvie Feige, présidente des Restos du coeur du Territoire de Belfort

Belfort, France

Avec leurs 90.000 repas distribués en environ deux mois dans le Territoire de Belfort, les Restaurants du Coeur sont un observatoire concret de la précarité. Sylvie Feige, leur présidente dans le département, était l'une des invités d'une matinale spéciale consacrée au pouvoir d'achat sur France Bleu Belfort Montbéliard. Elle est formelle : "Bien-sûr que le pouvoir d'achat a baissé ! Il a baissé pour beaucoup de gens, mais surtout pour les plus démunis et les plus pauvres."

Sylvie Feige observe le profil des bénéficiaires des Restos : des personnes qui perçoivent RSA, des gens "qui n’ont plus rien", mais aussi des retraités et des salariés au revenu si faible qu’ils n’arrivent plus à faire sans les Restos. "Pas seulement des Belfortains", précise-t-elle, "mais des gens de tout le Territoire de Belfort".

Plus de 588 colis d'urgence distribués à ceux "qui n'ont plus rien à manger"

Depuis le 27 novembre, date de lancement de la 34e campagne d'hiver, les Restaurants du Coeur du Territoire ont non seulement distribué 90.000 repas, mais aussi "plus de 500 repas pour les enfants de 0 à 1 an" et plus de 588 colis alimentaire d'urgence, pour ceux "qui n’ont plus rien à manger", explique la présidente de l'association, "la pauvreté voire la misère s’installent dans le Territoire de Belfort". Elle précise que le taux de pauvreté dans le département est au-dessus de la moyenne nationale : selon les chiffres 2015 de l'Insee, le taux de pauvreté dans le Territoire s'élève à 15,1%, contre 14,9% en France métropolitaine.

Que les politiques viennent voir comment on fonctionne, viennent voir une distribution"

La présidente des Restos du Territoire de Belfort s'inquiète de la "baisse des subventions des collectivités et de l’Etat", même si elle reconnaît que l'association est très aidée localement par la ville de Belfort et le conseil départemental. Elle constate aussi une baisse des dons privés. "Que les collectivités, que les politiques viennent voir comment on fonctionne, viennent voir une distribution" lance Sylvie Feige, "on essaie de faire au mieux mais c’est de plus en plus difficile."

