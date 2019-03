Biennale à Saint-Etienne : "le design, pas du marketing mais une réalité" Thierry Mandon

Saint-Étienne, France

La 11e Biennale Internationale du Design a officiellement démarré mercredi soir avec une grande parade dans les rues stéphanoises. Jusqu'au 22 avril, près de 300 000 personnes sont attendues pour comprendre à quoi sert le design et comment il accompagne notre vie quotidienne. Un événement à suivre avec France Bleu Saint-Étienne Loire, radio partenaire de cette Biennale 2019.

Ce jeudi matin, le directeur de la cité internationale du design Thierry Mandon est venu dans les studios de France Bleu Saint-Etienne Loire pour expliquer comment le design peut tirer toute la métropole stéphanoise vers le haut. "Il ne faut pas que ce soit du marketing territorial, ça doit être une réalité avec des exemples concrets. Il faut que nos entreprises mettent en oeuvre des stratégies de design."

"Le design ne doit pas juste être un discours" Thierry Mandon Copier

Cette 11e Biennale Internationale du Design est aussi un coup de pouce pour l'économie locale. "Pour 1 euro investi, 1,32 euros retombe dans la poche des acteurs locaux," explique Thierry Mandon.

"La Biennale ne coûte pas d'argent, elle rapporte économiquement et financièrement au territoire", Thierry Mandon Copier

Le défi des organisateurs cette année est également de permettre à tous les Stéphanois de s'approprier cette Biennale, qu'ils puissent participer activement à cet événement. Avec ce thème "Me You Nous, créons un terrain d'entente". "Le design est une discipline qui a trop longtemps vécu sur elle-même. C'est un univers de professionnels et d'experts qui utilise des mots d'experts or il faut que tout le monde comprenne à quoi sert le design et ses enjeux."