Biennale Design : Michelin teste ses pneus de demain à Saint-Étienne

La dixième édition de la biennale internationale design fait une large place cette année aux entreprises. Michelin a notamment investi les allées du site de la Manufacture pour tester ces « futurs » produits.

La dixième édition de la biennale internationale design a débuté le 9 mars, il y a une semaine à Saint-Étienne. Une biennale très tournée cette année vers le monde économique. Le Thème « Working Promess » « les promesses du travail» s’y prête forcément. Plus de 6000 professionnels sont attendus. Et une vingtaine d’entreprises vont également être représentées dans les Labos. Des laboratoires mobiles où les sociétés viennent tester et présenter leurs innovations design. Parmi les entreprises présentes dans ces labos : le fabricant de pneu Michelin.

Le pneu doux de Michelin

Pendant plus de 2 semaines, la société clermontoise va tester des produits avec le public. Vous pourrez découvrir un pneu très noir et tout doux. A essayer aussi un bouton qui alerte les secours si vous avez un accident. A voir également, un système de marquage d’usure des pneus plus facile que le petit ergo qui existe actuellement. Le but c’est évidemment que vous disiez ce que vous avez pensé de ces produits innovants et design. Ceux qui plaisent le plus pourraient être ensuite mis sur le marché.

Anne Dionisi travaille pour le marketing Europe chez Michelin. Elle dirige cette présentation des produits de la marque au binbindum lors de la biennale.

Lors de la biennale , la semaine du 20 au 26 mars sera consacrée aux professionnels avec notamment de nombreuses conférences sur le thème du travail.