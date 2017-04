Bientôt 200 ans pour Pillivuyt à Mehun-sur-Yèvre, et toujours des projets dans... les assiettes.

Elle fêtera ses 200 ans l'an prochain et continue toujours d'innover : l'entreprise de porcelaine Pillivuyt, à Mehun sur Yèvre, bénéficie d'une aide du conseil régional de 170.000 euros sur deux ans pour dynamiser son réseau commercial.

Pillivuyt devrait lancer vers la fin de l'année un concept de magasin mobile, sous la forme d'un camion qui sillonnera la France et ira même à l'étranger. Il est encore un peu trop tôt pour en parler. En revanche, ce qui est déjà bien avancé, c'est le concept des magasins éphémères que Pillivuyt veut développer au cours des prochaines années.

Pillivuyt innove avec cette assiette à la forme étonnante, une assiette ...à secret ? © Radio France - Michel Benoit

Le porcelainier a testé une boutique éphémère rue Moyenne à Bourges en décembre dernier. Les résultats ont été très positifs. Le président de Pillivuyt, David Burnel, veut développer la vente directe pour mieux expliquer aux clients l'authenticité des porcelaines Pillivuyt : une tradition de 200 ans mais qui a un prix ! Fabriquer de la porcelaine à Mehun sur Yèvre reviendra toujours plus cher qu'en Chine. Il faut donc faire rêver les clients en leur racontant une histoire, celle d'une qualité à la française. Une porcelaine cuite à 1.400 ° qui garantit un nettoyage plus facile... et qui mieux que les salariés eux-mêmes peuvent parler de leur vaisselle ? C'est l'idée de ces boutiques éphémères dont les vendeurs sont des salariés de l'usine qui connaissent parfaitement le process de fabrication. Le test dans la boutique rue moyenne à Bourges, en décembre dernier encourage le président de Pillivuyt à recommencer. Outre les retombées en terme de communication, l'objectif commercial a été atteint et les salariés se sentent plus fiers de leur travail.

Deux vases fabriqués chez Pillivuyt pour l'exposition universelle de Paris en 1900. La gamme a bien changé aujourd'hui. © Radio France - Michel Benoit

En décembre prochain, une boutique éphémère sera montée à Paris. Pillivuyt connu pour ses porcelaines blanches, va rester sur ce créneau du haut de gamme, à usage quotidien. "Limoges, c'est Versailles, explique David Burnel, Pillivuyt, c'est Chambord, c'est moins bling-bling !". Pillivuyt est leader sur la marché professionnel français : son chiffre d'affaires atteint 14 millions d'euros dont 60 % à l'export. La collection compte environ 1.200 références : 3 millions de pièces sortent des fours de Mehun sur Yèvre chaque année.