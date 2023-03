Bientôt 300 emplois sur la friche Deville de Charleville-Mézières ?

"Une entreprise nationale est fortement intéressée pour pouvoir disposer d’une partie (19 913 m²) de cette emprise afin d’y créer un établissement qui emploiera 300 salariés". La phrase, extraite d'un rapport soumis au vote du conseil d'agglomération d'Ardenne Métropole ce mardi 21 mars, est sybilline et ne donnera lieu à aucune autre précision. La discrétion préside quand il s'agit de ne pas compromettre l'installation d'une nouvelle activité économique, surtout lorsqu'il reste des étapes à franchir.

La fonderie Deville (anciennement Corneau-Frères), joyau de l'industrie carolomacérienne, a compté jusqu'à 1800 salariés au début du 20ème siècle. Depuis 2016 et la reprise par Invicta du fabricant de poêles à bois Deville, le vaste ensemble immobilier de plus de 3 hectares situé en plein cœur de Charleville-Mézières reste désespérément vide. Pour envisager de le réinvestir, il a fallu faire modifier par l'Etat le Plan de prévention des risques d'inondation et l'inscrire en zone d'exception permettant d'autoriser sous certaines conditions des projets d'intérêt stratégique.

Encore un long chemin à parcourir

La friche Deville intéresse désormais un investisseur qui compte y créer 300 emplois, sur une partie de l'emprise. La façade art déco, qui sera conservée, n'en fait pas partie. Ces parcelles ont aussi fait l'objet de manifestations d'intérêts de la part de porteurs de projet publics et privés, notamment pour la construction de logements et l'installation d'administrations.

C'est donc à l'arrière du bâtiment que s'implanterait cette nouvelle activité. Dans un premier temps, l'établissement public foncier de Lorraine, devenu établissement public foncier du Grand-Est, se chargerait d'étudier la faisabilité du projet, de chiffrer le montant des travaux et d'établir un plan de financement. Puis, il se porterait acquéreur de la totalité de la friche, actuellement propriété du Conseil départemental des Ardennes. À l'issue des travaux (dépollution, désamiantage, déconstruction), Ardenne Métropole s'engage à racheter l'ensemble.