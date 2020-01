Bientôt 70 postes de la Direction Générale des Finances Publiques installés à Valence et Tournon-sur-Rhône

Les villes de Valence (Drôme) et de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) sont retenues par le ministère de l'Action et des Comptes publics pour accueillir chacune entre 35 et 50 postes de cadres de la Direction Générale des Finances Publiques à partir de 2021.

Valence, France

Le Ministre l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin et Olivier Dussopt son Secrétaire d’Etat ardéchois l'annoncent ce mercredi 29 janvier : Valence (Drôme) et Tournon-sur-Rhône (Ardèche) sont retenues pour accueillir un service des finances publiques à partir de 2021.

Les mairies de Valence et de Tournon-sur-Rhône s'en félicitent et précisent qu'il s'agit d’accueillir entre 35 et 50 cadres chacune, soit un total de 70 à 100 postes en Drôme-Ardèche. On sait que ces relocalisations se feront sur la base du volontariat, mais tous les détails ne sont pas encore fixés explique le ministère : "Les services administratifs concernés seront en charge de missions de gestion. La nature exacte des services concernés, leur dimensionnement, ainsi que le calendrier détaillé des opérations seront précisés dans un second temps en fonction de l’avancée des concertations avec les représentants du personnel."

408 collectivités en régions avaient répondu à un appel à candidatures le 17 octobre 2019 pour récupérer des postes de cadres de la Direction Générale des Finances Publiques actuellement localisés dans les grandes métropoles, dans le cadre d'un processus de décentralisation. Une première liste de 50 collectivités a été établie, Valence et Tournon-sur-Rhône en font partie, "D’autres communes seront sélectionnées au printemps 2020 pour une seconde vague de déconcentration" écrit le ministère.

À Valence et Tournon-sur-Rhône ces cadres travailleront dans les locaux existants de la Direction Générale des Finances Publiques.