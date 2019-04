Bientôt des droïdes-livreurs en centre-ville de Montpellier

Montpellier, France

Le centre-ville de Montpellier bientôt envahi des mini-robots-livreurs ? Une expérimentation va être menée dans les rues du centre-ville pour livrer en produits locaux aux restaurateurs et aux commerçants. Si pour l'heure, la métropole reste discrète sur les détails de cette expérimentation, on sait d'ors-et-déjà quelle entreprise va déployer ses droïdes : TwinswHeel. Depuis cinq ans, elle conçoit et commercialise des sortes de caissons fixés sur roues dirigés par GPS.

Un droïde autonome et 100% électrique

Le petit droïde qui fait furieusement penser à une sorte de R2-D2 alimentaire, se recharge sur secteur. Lorsqu'il suit une personne, sa vitesse est limitée à 6km/H, sur route dégagée, la machine peut aller jusqu'à 25 km/H explique Vincent Talon, l'un des cofondateurs de l'entreprise : "Le droïde peut transporter 40 litres de marchandises contre deux kilos cinq pour un drone".

Le petit robot se déplace tout seul grâce à une géolocalisation et ses capteurs, des caméras 2D et 3D : il détectent les obstacles, les piétons, cyclistes et peut même prévoir leur trajectoire. "Même en cas de collision, il y aurait très peu de dégâts car le robot est très léger, et s'il y a eu problème, on peut prendre la main sur la machine grâce à la 4G."

Vous pouvez réécouter l'émission de France Inter sur ces caddys-droïdes.