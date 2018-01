Ce quartier au passé industriel est aujourd'hui de plus en plus animé : on y trouve désormais la bibliothèque Alexis de Tocqueville, la salle de concert le Cargö ou encore l'école des Beaux-Arts et le nouveau tribunal. Animé et bientôt habité puisque la construction de logements va débuter de part et d'autre de la bibliothéque en fin d'année.

Ce programme sera livré fin 2020 - © Inui

Le tramway desservira le quartier dès 2019

Au total 328 logements dans 3 résidences, habitables entre fin 2020 et 2021. Les projets des 2 premières résidences sont déjà très avancés, le 3ème sera connue d'ici quelques semaines. Parmi ces logements, une majorité d'accession à la propriété mais aussi des logements sociaux. Et ce n'est pas tout, il y aura aussi des commerces et des bureaux (des professions libérales ont déjà fait savoir qu'elles étaient intéressées)sans oublier une résidence étudiante privée de 120 chambres, une auberge de jeunesse ou encore un auditorium de 1000 mètres carrés voulu par la Région pour accueillir l'université populaire de Michel Onfray. Un parking public à étage verra également le jour (un soulagement pour les utilisateurs de la bibliothèque notamment). Quant au tramway, il arrivera dès 2019 au pied du quartier.

2ème programme livré fin 2020 - © Dauchez Architectes

Ecoutez l'interview de Malek Rezgui de Sedelka-Europrom, l'un des opérateurs Copier

Ecoutez l'interview de Laurent Potier de Sotrim, l'un des opérateurs Copier