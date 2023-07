Bientôt des pièces en lin dans les voitures Alpine ?

La fibre de lin dans un bateau, ce n'est pas tout à fait nouveau. Depuis un an, le catamaran We Explore, de Roland Jourdain, est constitué à 50% de fibres de lin, dont la Normandie est la première région mondiale de production. Et cela n'a pas été au détriment des performances : le bateau et son skipper, ont terminé deuxième de leur catégorie dans la mythique Route du Rhum. "Il faut trouver le milieu entre performance et volonté de moins consommer. Je pense qu'il faut repenser ce mot de performance, parler plutôt de plaisir pris", explique le navigateur, dont le catamaran est amarré en ce moment au port de plaisance de Dieppe. Il souhaite "continuer d'innover" et pourquoi pas augmenter la part de fibre de lin dans son bateau dans le futur.

Le catamaran We Explore de Roland Jourdain à Dieppe. © Radio France - Théophile Pedrola

Un modèle d'avenir ?

La fibre de lin semble en tout cas être un marché d'avenir, si l'on en croit les objectifs dressés par Laurent Cazenave, de la coopérative Terre de Lin, qui regroupe les producteurs haut-normands du secteur : "Pour l'instant, cent tonnes de lin sur les 35.000 que nous produisons deviennent des composites, mais nous avons un objectif à court terme, passer ce chiffre à mille tonnes." Il affiche un objectif : produire en masse.

Ce que sait très bien faire Alpine. La marque de voitures dieppoise expérimente un modèle, avec des morceaux en fibre de lin, sur le capot avant, le toit et le capot avant. "Avec un objectif de décarbonation, avoir les avantages du carbone, notamment le faible poids, avec un matériau naturel qui est mieux recyclable", explique Florent Hubert, ingénieur chez Alpine. Le groupe n'y voit que des avantages, avec un bémol : le côté esthétique. Les pièces en fibre de lin apparaissent de couleur marron, qui tranche avec le bleu habituel des voiture. "Les gens n'y sont pas habitués, mais on peut tout envisager, y compris de le peindre", explique l'ingénieur.

La marque sort 22 modèles A110 de son usine par jour, et pourquoi pas certaines avec des pièces issues du lin dans les années à venir. La coopérative Terre de Lin, elle, annonce de futures collaborations avec des marques, qui permettront au lin de continuer à se faire connaître.