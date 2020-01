Bientot deux fois nombreux, les salariés de SES en Haute-Loire occupent l'usine de fabrication d'emballages

La colère des salariés de l'entreprise SES en Haute-Loire. Le fabriquant d'emballages installé à St-Pal-de-Mons va être racheté par Leygatech et la moitié des salariés pourraient se retrouver au chomage.

Saint-Pal-de-Mons, France

Les salariés de SES occuperont encore ce matin l'usine de St-Pal-de-Mons en opposition aux conditions dans les lesquelles s'opère la reprise de la société. Le Tribunal de Commerce du Puy vient de décider la cession de Stéfany Emballages Service à la société Leygatech. Les salariés ne comprennent pas ce choix, d'autant, dit la CGT dans un communiqué "qu’une autre offre de reprise sans licenciement et avec un projet de développement existait".

Le syndicat s'interroge par ailleurs sur l'indépendance et le fondement de cette décision du tribunal de commerce : "a-t-il cédé aux pressions d’industriels et de politiques locaux au détriment de l’avenir des salariés et de l’entreprise ?"