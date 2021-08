Bientôt deux nouveaux restaurants Burger King à Amiens, 150 postes à pourvoir

Après celui d'Amiens Sud, la chaîne de fast-food américaine va ouvrir deux nouveaux restaurants à Amiens Nord et en centre-ville. Ces ouvertures sont prévues d'ici la fin de l'année. Une centaine de postes en CDI et en CDD sont à pourvoir.

Il y aura trois Burger King à Amiens d'ici la fin d'année. Après celui d'Amiens Sud avenue Paul Claudel, l'enseigne américaine va ouvrir un restaurant à Amiens Nord mi-octobre : la construction a commencé, le futur restaurant est situé au niveau du rond-point de l’avenue de l’Europe. D'ici fin 2021, Burger King ouvrira un troisième restaurant en plein centre-ville, rue des trois cailloux.

150 postes à pourvoir

Ces deux nouveaux fast-food vont recruter 150 personnes en CDD et CDI, des équipiers et des managers. Si vous êtes intéressés par l'un des postes à pourvoir dans le cadre de l'ouverture des restaurants d'Amiens Nord et d'Amiens centre, vous pouvez envoyer votre candidature à Pôle Emploi, écrire à l'adresse recrutement@bkco.fr ou vous rendre directement au restaurant d'Amiens Sud.

Une stratégie de maillage du territoire

Ces ouvertures s'inscrivent dans la stratégie d'évolution de Burger King : le géant américain veut se rapprocher de ses clients selon Charlotte Campion, la directrice des opérations d'un franchisé qui possède cinq Burger King entre Amiens et Boulogne-sur-Mer et qui va piloter les deux futurs restaurants amiénois : "Avec notre ouverture à Amiens Nord, on va répondre à une demande des clients qui n'habitent pas forcément près du restaurant d'Amiens Sud. Certains peuvent faire 20 ou 30 minutes de route pour venir manger chez nous. On sait qu'ils viennent d'Amiens-Nord, de Glisy et parfois même près de Flixecourt à plus de 20 minutes au nord d'Amiens. Nous savons donc qu'ils seront contents de venir plus près de chez eux pour déguster nos produits."

Burger King espère doubler son nombre de restaurants en France d'ici quatre ans en passant de 400 à 800 sites.

Trois restaurants Burger King à Amiens ? Visiblement, ce n'est pas trop pour ces passants rencontrés en centre-ville :