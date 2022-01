Bientôt la fin de l'eldorado Allemand pour les fumeurs Alsaciens ?

Lutter contre le tabagisme en augmentant le coût. La technique est bien connue en France depuis quelques années. L'Allemagne, jusque-là, terre privilégiée des fumeurs alsaciens suit le mouvement. Depuis le 1er janvier, le paquet de cigarettes a augmenté en moyenne de 10 centimes avec une hausse des taxes décidé par le pays.

Une hausse qui ne devrait pas vraiment arranger les frontaliers français. Encore faut-il la voir cette hausse. Etienne, un quinquagénaire qui comme beaucoup franchit régulièrement le Rhin, direction Kehl pour s'approvisionner, ne voit pas la différence. "Je paie toujours mes cartouches une cinquantaine d'euros". Lui a en effet de la chance. "Nous pouvons encore écouler nos stocks de cigarettes avec les anciens prix. Les changements de prix vont arriver au fur et à mesure et cela dépend d'une marque à l'autre. Certains vont changer le prix, certains vont réduire le nombre de cigarettes dans le paquet", assure Nadia, buraliste franco-allemande installée à Kehl.

C'est ma retraite qui va y passer

Dix centimes. Cela paraît peu. Mais il s'agit là d'une première hausse avant une succession d'autres. En effet, le paquet passera de 7,20 à 7,70 d'ici 2026."Depuis 2015, il n'y avait pas eu d'augmentation de la taxe sur le tabac. C'est donc la première fois depuis sept ans que cela arrive. C'est important, car c'est un choix politique."

Choix politique ou non, la pilule a du mal à passer chez Fanny, une retraitée française. "Sérieux ? Mais c'est ma retraite qui va y passer. Je fume un paquet par jour et je viens acheter une cartouche chaque semaine. C'est une drogue vous savez, mais là, avec cette nouvelle, il faut que je diminue et peut-être que j'arrête", soupire la femme de 64 ans.

Des hausses successives qui n'impressionnent pas Hugo, 20 ans. "Ce n'est pas l'argent qui me fera arrêter. Je suis sûr que les cigarettes seront toujours plus chères en France qu'en Allemagne. J'habiterais en Bretagne, je me dirais qu'avec cette hausse à l'étranger, j'arrêterais de fumer, mais là en étant de Strasbourg, c'est impossible. Je m'arrêterais un jour, mais pour ma santé".

En attendant, et malgré ces hausses annoncées, le paquet de cigarette reste toujours 30 % moins cher en Allemagne. Mais, si le pire scénario arrive, à savoir l'alignement des prix allemands et français, Mickaël, un autre Français envisage même "les marchés parallèles" pour continuer à fumer.

Une taxe pour les liquides de cigarettes électroniques

Avec la hausse du paquet de cigarettes, il y a une grande nouveauté qui ne va pas forcément plaire, cette fois, aux consommateurs de cigarettes électroniques. Dès juillet 2022, le liquide va être lui aussi taxé pour la première fois. "La fiole devrait passer en juillet de quatre euros à 5,60 euros. Cette augmentation d'impôt va elle aussi augmenter jusqu'en 2026, jusqu'à atteindre 7,20 euros. Pour un acheteur de liquide, cela vaudra moins le coup d'aller en Allemagne pour s'approvisionner", précise Arthur Lindon du Centre Européen de la consommation à Kehl.