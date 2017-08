Bientôt la fin de l’été : un bilan touristique "plutôt satisfaisant" à Nancy

La saison estivale a été "plutôt satisfaisante" selon l'office de tourisme de Nancy. Les chiffres sont stables par rapport à l'année dernière avec plus de 20.000 visiteurs par mois en juin, juillet et août. Même si la saison n'est pas encore complètement terminée.

Avec plus de 20.000 visiteurs par mois en juin, juillet et août la saison estivale a été "plutôt satisfaisante à Nancy". Des chiffres à prendre avec des pincettes car "il est encore un petit peu tôt pour dresser un bilan définitif" explique Laurence Flayeux directrice adjointe Nancy tourisme et événements.

Des chiffres stables par rapport à l'année dernière

La grande majorité de la clientèle est française : on compte environ 60% de français contre 40% d'étrangers. Des touristes étrangers qui viennent majoritairement d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Cet été la fréquentation touristique de la ville de Nancy a connu des hauts et des bas :

Les épisodes de fortes chaleurs début juillet n’ont pas attiré les touristes. Mais on a eu beaucoup de monde sur le 14 juillet et le weekend du 15 Août." Laurence Flayeux - directrice adjoint Nancy tourisme et événements.

À Nancy, les spectacles Son et Lumière "plaisent beaucoup"

Les touristes sont attirés par le patrimoine architectural de la ville mais pas seulement :

Les "rendez-vous place Stanislas" plaisent beaucoup. Au guichet de l’Office de tourisme on a beaucoup de demandes à ce sujet. Et c’est souvent un prétexte pour rester une nuit supplémentaire pour les personnes de passage." Laurence Flayeux

En cette fin de mois d'août, la saison estivale se termine mais pas la saison touristique :