L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi le premier article du projet de loi agriculture et alimentation. Les nouvelles règles visent à encadrer les relations commerciales entre producteurs, distributeurs et industriels et en finir avec la "guerre des prix".

France

C'est une "révolution" selon le gouvernement. L'article 1 du projet de loi agriculture et alimentation a été voté par les députés dans la nuit de mercredi à jeudi par 70 voix contre une et avec 17 abstentions. Le texte vise à rééquilibrer les relations entre producteurs, industriels et distributeurs pour donner davantage de poids aux agriculteurs et leur offrir des garanties de revenus minimums.

Des prix fixés à partir des coûts de production

Les coûts de production doivent devenir la base de la construction du prix. Les indicateurs de prix "seront fixés à partir des coûts de production, dans un bassin de production, par l'ensemble des acteurs de la filière, de l'amont à l'aval", explique le ministre Stéphane Travert.

Le gouvernement a réitéré sa volonté de responsabiliser la filière, là où les députés de droite comme de gauche ont réclamé - en vain - la mise en place "d'indicateurs de prix incontestables" et "fiables" en fonction, par exemple, des indications de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM).

Un accord-cadre contraignant pour les acheteurs

Un amendement pour empêcher à un acheteur de passer outre la conclusion d'un accord-cadre avec une Organisation de producteurs (OP) a également été adopté malgré l'avis défavorable du gouvernement pour qui il ne faut pas "lier les mains" des producteurs.

"Face aux acheteurs qui sont des loups, les producteurs sont des moutons sans défense", a affirmé le communiste Sébastien Jumel, qui défendait un amendement en ce sens.

Des contrats plus flexibles

Les députés ont aussi adopté, avec l'aval du gouvernement, un amendement MoDem visant à revoir la durée des contrats entre les acteurs de la filière. La durée des contrats, qui avait été fixée à trois ans, devrait désormais être plus longue ou plus courte.

🌜🌠01h10: fin de cette deuxième journée d'examen du projet de loi #EGAlim et vote de l'article premier. 1983 amendements restent à discuter ! Rendez-vous demain pour la reprise des débats ! #AgriMarathon — Jean Baptiste Moreau (@moreaujb23) May 23, 2018

L'article a été voté avec les voix des députés de La République en Marche, du MoDem et d'une partie des Républicains. À lui seul, il a fait l'objet de plus de 300 amendements. Sur Twitter, le député LREM de la Creuse et rapporteur du projet, Jean-Baptiste Moreau rappelle toutefois que l'étude du projet de loi est encore loin d'être terminée. Les débats reprennent ce jeudi 24 mai.