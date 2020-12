Bientôt la fin des compotes de pommes limousines ?

La France produit énormément de pommes. C'est aussi le premier consommateur de compotes de pommes en Europe. Mais bientôt mangerons-nous des compotes de pommes polonaises ? Cette situation ubuesque s'explique par le bras de fer engagé en ce moment entre les acteurs de la grande distribution et les fabricants de compotes.

Au départ, il y a la baisse historique de la production de pommes cette année. Dans le Limousin, cette diminution de la production varie entre 30 et 45%. L'hiver doux et la sécheresse de cet été ont impacté les récoltes. "La deuxième la plus faible sur les dix dernières années", souligne Christian Divin, directeur général de l'Association des Entreprises de Produits Alimentaires Élaborés (ADEPALE). Cette association représente les fabricants de compotes comme le groupe Valade en Corrèze. Face à cette baisse, les industriels ont pourtant joué le jeu en payant les pommes plus cher aux producteurs du Limousin.

Refus d'augmenter le prix des pots d'un ou deux centimes

Si la pomme est achetée plus cher alors les pots de compotes devaient suivre logiquement le même chemin. "On parle ici d'une augmentation d'un ou deux centimes par pot", précise Christian Divin. Mais la grande distribution refuse. "Selon les remontées que j'ai eues des négociations, on demande aux industriels de plutôt se fournir en Pologne pour éviter l'augmentation du prix de la compote."

Une situation qui exaspère Christian Divin. Aujourd'hui, les pommes importées ne représentent que 15% des stocks des industriels qui se fournissent essentiellement en France. "Le ministre de l'agriculture souhaite mettre en avant les produits Français avec la loi Egalim par exemple. Et aujourd'hui pour quelques centimes sur un pot de compote on devrait se détourner de nos fournisseurs français ? C'est problématique." Une situation qui interroge d'autant plus que dans le même temps on peut voir de nombreux spots publicitaires de la grande distribution vantant les produits français.

"Achetez des compotes bleu blanc rouge"

Première victime de ce bras de fer, toujours en cours, c'est évidemment les producteurs du Limousin. Les pommes destinées à l'industrie sont vendues entre 30 et 40 centimes le kilos cette année (contre 1 euro à 1 euro 30 environ pour le fruit destiné aux étals). Ce sont des fruits légèrement abîmés mais ils représentent tout de même de 20 à 35% des récoltes. "Quand on a une bonne production, on nous fait baisser les prix et quand cela tourne moins bien on veut nous retirer du marché", souffle Jean-Luc Soury, directeur de la coopérative de producteurs limousins LIMDOR.

Le directeur de Limdor lance donc un appel : "Il faut que les consommateurs regardent les étiquettes. Je suis persuadé que ce n'est pas un ou deux centimes qui va détourner les consommateurs de nos compotes aux pommes du Limousin. Regardez les étiquettes, achetez des compotes bleu blanc rouge !" En coulisses, les négociations se poursuivent pour essayer de trouver un juste prix pour les compotes de pommes made in France.