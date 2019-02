Bientôt la fin de la fabrication des vélos Time en Isère

Le fabricant de vélos Time, racheté par le groupe Rossignol il y a trois ans, va supprimer 29 postes à Voreppe (Isère). L’entreprise souhaite se restructurer et concentrer ses activités dans la Nièvre et en Slovaquie.

Voreppe, France

C’était il y a moins d’un an : en juin dernier, Time déballait le tapis rouge à Martin Fourcade, le biathlète du Vercors, nouvel ambassadeur de la marque de vélos haut de gamme. Avant lui, c’est tout un peloton de cyclistes professionnels qui a roulé sur les vélos isérois Time. Sauf que cette aventure doit bientôt s'arrêter en Isère.

29 postes supprimés

Après une nouvelle réunion avec les représentants des salariés mardi 5 février, "le projet va bien se mettre en place", explique l'entreprise, "la situation économique et financière de l’entreprise est très compliquée". Dans son plan de réorganisation, la direction prévoit la suppression de 29 postes sur 43. Une quinzaine d'offres de reclassement a été identifiée en interne.

La production, c’est-à-dire le tressage de la fibre carbone, doit être transférée en Slovaquie où sont déjà fabriqués les vélos et les fourches. Dans la Nièvre, où sont développées les pédales Time, c’est la partie assemblage et montage des vélos qui doit déménager. Et donc à Voreppe, au siège et à l’atelier, il n’y aurait plus rien.

Un déménagement dans la Nièvre et en Slovaquie

On est loin des heures de gloire, lorsque la marque était par exemple championne olympique et championne du monde, avec l’Italien Paolo Bettini et le Belge Tom Boonen il y a une dizaine d’années. Depuis, l’entreprise a connu un plan de sauvegarde à Vaulx-Milieu, en nord-Isère, puis un rachat par le groupe Rossignol en 2016 et donc un déménagement à Voreppe. Pour remonter une nouvelle fois la pente aujourd’hui, "il faut faire de nouveaux efforts", explique-t'on.

Time continue de souffrir, notamment à cause de la concurrence des vélos électriques. D’après l'entreprise, cette nouvelle étape en dehors de l’Isère doit permettre de relancer la marque pour la sauver avec une équipe très largement amputée.