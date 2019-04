Bientôt la FNAC et Décathlon à Givet, dans les Ardennes

Givet, France

Les premiers noms des enseignes qui s'installeront sur la nouvelle zone commerciale le Forum, à Givet, sont connus. Et ils jouent dans la cour des grands.

La FNAC et Decathlon sont attendus dès cette année. L'extension sur 11 000 mètres carrés de l'actuelle zone Rives d'Europe est en cours de construction et doit être achevée cet automne.

Le maire de Givet, Claude Wallendorff, se réjouit de ces implantations de poids. Si Givet et ses 6699 habitants accueillent de tels magasins, c'est grâce à sa position frontalière et à la clientèle belge. "On a le même phénomène sur le centre aqualudique Rivea et Rives d'Europe, où les deux tiers de la clientèle sont belges", souligne l'édile.