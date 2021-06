Bientôt le début des travaux du marché couvert Thiers-Coty au Havre

Au Havre, le quartier Thiers-Coty entame sa transformation. Un marché couvert est prévu en lieu et place du parking actuel. Les travaux démarre mi-juin.

Au Havre, le quartier Thiers-Coty se renouvelle. C'est un peu LE projet de rénovation du nouveau mandat de la municipalité, après la redynamisation de la rue de Paris et du quai Mandela, après le quartier Danton, c'est au tour de Thiers-Coty, en plein centre. L'avenue partant du centre commercial jusqu'au Rond-Point est tombée en désuétude depuis quelques années et les commerces y ferment peu à peu. Mais le projet de marché couvert, en lieu et place d'un parking, présenté par la mairie ces dernières années est censé redonner vie au quartier. Les travaux débute mi-juin.

Un projet attendu par les commerçants

Le parking extérieur a fermé en mai et la mairie a vendu le terrain fin mai © Radio France - Amélie Bonté

Depuis quelques jours, le parking extérieur est fermé, signe que les travaux vont débuter. Le terrain a été vendu fin mai par la mairie et le projet n'a pas suscité beaucoup de réticences, au contraire. Vincent Maurice est le pharmacien juste en face :

"J'ai connu la place Thiers jeune, c'était extrêmement vivant, je pense qu'on va revenir un peu à cette configuration là."

Un marché couvert de 1 600 m², avec 14 cellules commerciales que nous détaille Laetitia de St Nicolas, adjointe au maire chargé du commerce :

Ce sera une offre artisanale, locale ."

Jusqu'à présent l'espace était un parking extérieur © Radio France - Amélie Bonté

Sur les 14 cellules, deux tiers sont déjà louées détaille l'adjointe au maire.

Ce projet sera la locomotive du quartier."

Une locomotive très attendue. Certains promoteurs ont déjà racheté des immeubles entiers de l'avenue et pour Christian de la papeterie Neveu, installé récemment sur l'avenue, le projet est porteur :

Ca a énormément pesé dans la balance pour notre investissement ici."

Plus loin sur l'avenue, la gérante de la boutique Madineka n'a pas hésité à s'installer ici il y a quelques années malgré les pancartes "à vendre" sur les vitrines alentours car le loyer y est encore abordable :

Pour ceux qui veulent ouvrir un commerce ici, c'est maintenant. Une fois que la rue sera redynamisée, les loyers vont augmenter!"

Le marché couvert de Coty "Place ô marché" est prévu pour ouvrir à la fin de l'année prochaine.