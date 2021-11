Bientôt sous franchise, les salariés des Galeries Lafayette d'Orléans sont inquiets

Le projet de faire passer en franchise 11 magasins de la célèbre enseigne des Galeries Lafayette, dont celui d'Orléans, a été acté le 20 septembre dernier par la direction et les syndicats CFDT et CFE-CGC. La CGT et F.O n'ont pas signé cet accord par manque de garanties sur l'emploi. Chez les salariés du magasin orléanais, c'est l'inquiétude qui prédomine.

Un rachat express

Le couperet est tombé pour le magasin des Galeries Lafayette d'Orléans. Sous peu, il passera sous franchise, racheté par la Société des Grands Magasins (SGM). Après un mois seulement de discussions avec les syndicats, cette société, spécialisée dans la réhabilitation des actifs commerciaux de centre-ville, a mis fin aux négociations. "C'est fini, la porte est fermée" regrette Vivianne Cabirole, déléguée centrale CGT des Galeries Lafayette. "On nous a garanti l'emploi sur 24 mois mais ça c'est incertain" rajoute la syndicaliste. La SGM a été créée en 2008 par le jeune entrepreneur lyonnais Frédéric Merlin et sa sœur.

Les Galeries Lafayette d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Si l'accord de cession prévoit pour les salariés en poste cette garantie de l’emploi de 24 mois, elle est assortie de "circonstances exceptionnelles". Un bémol qui inquiète Maude Delisle, délégué CGT, aux Galeries Lafayette d’Orléans. "Tout peut être considéré comme circonstances exceptionnelles comme un nouveau confinement ou une baisse du chiffre d'affaire" se désole celle qui travaille depuis 2012 au sein du magasin orléanais.

Des salariés résignés et inquiets

Début septembre, la directrice des Galeries Fayette en Centre-Est, en charge de la politique d'affiliation au sein du groupe, était venue rassurer les employés d'Orléans évoquant non pas un abandon mais une nouvelle page. Aujourd'hui c'est plutôt l'inquiétude qui domine chez la soixantaine de salariés d’Orléans sans compter la trentaine de démonstrateurs dépendant de marques présentes à l'intérieur du magasin. "Ils sont malheureusement résignés" indique Maude Delisle et "ils ne savent pas forcément ce qu'est une clause de substitution, quand un repreneur arrive, il peut tout dénoncer" ajoute-t-elle. Les Galeries Lafayette d’Orléans doivent officiellement passées sous le giron de la SGM en mai prochain.