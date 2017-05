Bientôt un atelier de haute couture à Ham

Un atelier de haute couture va bientôt voir le jour à Ham, dans l'Est de la Somme. Ce projet est porté par le styliste et créateur de mode Jean-Luc François. Il possède déjà des locaux à Pantin, près de Paris et a trouvé son bonheur à Ham pour y implanter une annexe d'ici la fin de l'année.

"Je suis tombé amoureux de la ville de Ham", rien de moins pour ce styliste et créateur de mode qui a donc jeté son dévolu sur cette petite commune de l'est de la Somme. Celui qui est passé par des grandes maisons comme Yves Saint-Laurent, Dior, Balmain a découvert la Picardie il y a quelques années en y achetant une résidence secondaire et depuis il veut s'impliquer dans la vie de la commune. Il lui est donc apparu naturel d'y implanter l'annexe de ces ateliers franciliens.

"Paris a besoin de Ham et Ham a besoin de Paris"

Le lieu est déjà trouvé : un local de 150m2 en centre-ville de Ham, rue de Noyon avec des grandes baies vitrées "parce que je n'ai pas honte de mon métier" explique Jean-Luc François. L'idée c'est d'y fabriquer des vêtements pour des jeunes créateurs par exemple, ou des créateurs bien installés qui veulent produire en petite quantité avec le label du "made in France" et il y a de quoi faire assure Jean-Luc François parce que justement la demande est forte et ses seuls ateliers de Pantin en région parisienne ne suffisent à y répondre.

Des formations d'excellence

Pour contenter les 70 marques avec lesquels il dit travailler, il lui faut donc de la main d’œuvre qualifiée. L'atelier de Ham sera donc un centre de formation d'excellence. Les sessions sont de 3 mois et demi pour 12 places. Elles doivent commencer mi-octobre prochain. A l'issue, les personnes formées pourront travailler pour l'atelier mais avec un statut particulier : entrepreneurs-salariés. C'est un statut d'indépendant mais les personnes seront accompagnées pour tout le volet administratif et comptable par la coopérative d'activité Grands Ensemble, basée à Amiens. L'objectif de Jean-Luc François c'est d'avoir une trentaine de personnes dans son atelier d'ici 2020.

Jean-Luc François Copier

Des expositions sur les métiers de la couture

Par ailleurs, les locaux accueilleront des expositions ouvertes au public sur les métiers de la couture et les métiers de la main. Il y aura également un "fab lab" : à savoir un espace dans lequel des machines à coudre seront mises à disposition à la location à l'heure pour toute personne qui le souhaite avec un formateur pour la guider dans ses propres travaux. L'idée serait d'ouvrir d'ici janvier 2018.

Les candidatures pour accéder aux formations sont toujours ouvertes. Il faut s'adresser directement à l'agence Pôle Emploi de Ham, rue Baudelaire. Mail : ape.80461@pole-emploi.fr. Une prochaine réunion d'information collective aura lieu à l'agence Pôle Emploi de Ham le 19 juin prochain.