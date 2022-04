Bientôt un campus du numérique à Toulouse dans le futur quartier Matabiau

C'est le genre de grand rendez-vous en costume-cravate bien loin des préoccupations quotidiennes des Toulousains. Et pourtant, c'est là que tout se décide et s'annonce. Ce lundi 4 avril, au MEETT le nouveau parc des expos à Beauzelle, devant quelque 600 chefs d'entreprise dont Guillaume Faury le patron d'Airbus, Jean-Luc Moudenc a exposé la feuille économique de la métropole toulousaine jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Une façon de tourner la page Covid et d'annoncer les grandes visions politiques.

50.000 mètres carrés dédiés au numérique à Matabiau

Le Campus du Grand Matabiau, ce serait à terme 50.000 mètres carrés de bureaux et de locaux d'activité dédiés au numérique, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Si l'excellence de Toulouse en aéronautique, en spatial, dans le domaine médicale sont largement connues du grand public, son savoir-faire en matière numérique, plus spécifiquement en ce qui concerne l'intelligence artificielle, fait moins l'objet d'articles dans la presse grand public. Peut-être parce qu'il s'agit d'un sujet pointu.

Pourtant, Toulouse tient la dragée haute à Paris et Lyon avec plus de 50.000 emplois. On considère qu'un emploi sur douze à Toulouse concerne le numérique. Et la Ville rose s'est fait une place de choix dans la galaxie de l'intelligence artificielle. Grâce d'abord à l'ANITI et ses 200 chercheurs au B612 à Montaudran; grâce aussi à Digital 113, le cluster d'entreprises du numériques, grâce enfin aux très actives French Tech et Mêlée du Numérique.

En clair, la Métropole veut regrouper toutes les entreprises et start-ups du territoire, et en attirer d'autres sur cette zone de bureaux qui prendra place côté Faubourg-Bonnefoy, dans un premier temps avant l'arrivée de la LGV prévue en 2032. Premiers aménagements fonciers espérés d'ici 2026 sur la première tranche des travaux. Avec l'ambition aussi d'accueillir une grande école du numérique pour faire de Toulouse un campus d'excellence européen. Toulouse ambitionne aussi de monter sa propre Agence territoriale de la donnée publique (open-data), à l'image du projet à l'échelle nationale qui pourra travailler sur la création de ces nouveaux usages.