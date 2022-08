Bientôt un centre dentaire pour les plus précaires sur le site du CHU de Grenoble

"Solident", l'association créée en 2016 par des dentistes bénévoles réunis autour d'Alexandre Sage s'apprête à changer de braquet. Aujourd'hui, Solident soigne environ 350 patients pour environ un millier d'actes de soin. Une équipe de 7 à 10 dentistes bénévoles se relaient ainsi toute l'année au cabinet installé rue de Belgrade, à Grenoble. Depuis ses débuts, l'association prend en charge spécifiquement des patients qui n'ont aucune couverture santé - soit qu'ils en font la demande, soit qu'ils attendent un renouvellement.

Ces personnes précaires, souvent étrangères, sont adressées au cabinet par des structures médico-sociales. "Les personnes que l’on suit, une fois qu’elles ont obtenu leur couverture maladie, théoriquement elles sortent de Solident", explique Alexandre Sage, président-fondateur de l'association. Ces patients qui entrent donc dans les dispositifs classiques type CMU (couverture maladie universelle) ou AME (aide médicale d'Etat), se tournent alors vers les cabinets dentaires classiques ou les centres mutualistes. Or les dentistes sont souvent saturés... "On s’est rendu compte qu’il fallait que l’on fasse l’étape d’après, détaille Alexandre Sage, c’est-à-dire que l’on continue à prendre en charge ces personnes une fois qu’elles avaient obtenu leur couverture maladie".

Appel aux généreux donateurs

Ce qui implique un changement d'échelle. "Aujourd’hui Solident compte 2 salariés, explique Alexandre Sage ; à l’arrivée on sera quasiment 25 et en terme de patients l’objectif c’est de voir entre 4.500 et 5.000 patients par an pour 17 à 18.000 créneaux de soins." Et parmi ces salariés il y aura à moyen terme 6 dentistes. L'association peut compter sur le soutien financier de l'Etat via l'ARS (Agence régionale de santé), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l'Isère, et devrait aussi avoir celui de la Métropole de Grenoble. Des fondations privées ont aussi mis la main à la poche et un financement participatif a permis d'ores et déjà de récolter près de 50.000 euros. Alexandre Sage lance un appel au mécénat : il faudrait encore 100.000 euros pour limiter l'endettement de la future structure...

"Dentisterie publique"

Et pour le bâtiment, le CHUGA (Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes) met à disposition gratuitement des locaux de 450 mètres carrés situés près de l'hôpital couple-enfant de La Tronche. Les travaux d'aménagement devraient débuter fin septembre, pour une ouverture au mois d'avril 2023. Si le futur centre de santé sera installé sur le site du CHU, il sera administrativement et financièrement indépendant de l'hôpital. Solident conservera sa forme associative, et des dentistes bénévoles continueront à s'y investir, pour des soins comme pour des actions de prévention dans le domaine de la santé dentaire. Le centre sera en théorie ouvert à tous, mais la plupart des créneaux seront réservés aux publics précaires, envoyés par les structures sociales ou médico-sociales. "Ce que l'on essaie de mettre en place à travers ce centre qui reste associatif, souligne son président, c’est ce que j’appelle indirectement la dentisterie publique ; c’est-à-dire qu’il faut que les personnes les plus éloignées du soin puissent avoir une structure de référence et c’est pour ça que là symbolique de l’hôpital était très importante pour ce projet-là. Et évidemment que notre souhait c’est que potentiellement ça fasse des petits dans d’autres villes."