Bientôt un mois de grève à la SNCF : à Poitiers, taxis et loueurs de voitures font grise mine

Poitiers

Christian est arrivé ce jeudi matin sur le parvis de la gare de Poitiers à 8h. A 10h et demi, il n'avait qu'une seule course à son compteur. "J'ai fait mes comptes pour décembre et mon chiffre a chuté de 50%", dit-il un peu amer. Et pour passer le cap, il avoue avoir dû puiser dans ses économies. Cette grève des cheminots est diversement ressentie par les taxis. Mais ceux rencontrés sur le parvis estiment leur perte entre 10 et 50%.

Plus dur pour les jeunes installés

Mais Christian relativise. "Je ne suis pas le plus à plaindre, dit-il. _Moi je suis taxi depuis 17 ans et mon emprunt je l'ai remboursé. Pour les jeunes qui viennent de s'installer, c'est plus dur. ils ne peuvent pas tenir trois, quatre mois à ce rythme-l_à".

Pas facile non plus de louer une voiture à Poitiers

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les agences de location de voitures ne profitent pas vraiment de la grève SNCF. D'ailleurs ce matin un client s'est cassé les dents chez Avis et chez Hertz alors qu'il a besoin absolument de trouver une voiture pour prendre son avion vendredi. L'explication est simple résume le gérant de Hertz boulevard du grand cerf : "les clients comme ce monsieur louent une voiture pour aller à Paris mais ne la ramènent pas. Du coup, ajoute Mickaël Audureau-Cazas, il me manque aujourd'hui un tiers de mes 120 voitures"

200 euros pour rapatrier une voiture par camion

Moins de voitures à louer et donc pour ce loueur, un chiffre d'affaire en baisse de 10% en décembre. Sans compter qu'avec la rentrée, il va devoir rapatrier des véhicules sur Poitiers. Une charge lourde. Les camions-plateformes facturent 200 euros chaque voiture transportée.