Bientôt un musée de l'aéronautique à Avord dans le Cher ?

Le pôle aéronautique d'Avord pourrait bien devenir un musée à part entière ! L'association qui gère le site se mobilise pour investir des locaux plus grands, et inclure un espace ludique pour les familles.

Les objets du pôle aéronautique actuel sont pour le moment entreposés sur 3 sites différents à Avord, dont un a déjà des airs de petit musée. Sont exposés des morceaux d'avions, des moteurs, des roues, des hélices, mais aussi des munitions et des boites. Ainsi que tout ce qui a trait à l'aviation militaire : des uniformes de l'armée de l'air, des parachutes, des drapeaux... et des documents qui reprennent l'histoire de l'aéronautique dans le Cher depuis 1912.

Alain Blanchard est le responsable de l'association qui gère le site actuel du pôle aéronautique d'Avord. © Radio France - Adèle Bossard

Des drapeaux, des obus, des munitions... exposés dans l'actuel pôle aéronautique d'Avord. © Radio France - Adèle Bossard

Alain Blanchard, responsable de l'association qui gère le pôle aéronautique aujourd'hui, aimerait investir un plus grand espace et installer la totalité des objets que possède le pôle. Aujourd'hui, seuls 40% sont exposés, et sur trois sites différents. L'espace est ouvert depuis 2007 et l'association a déjà récupéré de très nombreux objets en lien avec l'aéronautique dans le Cher. Avec ce nouveau musée, Alain Blanchard, le responsable de l'association, espère bien tous les exposer dans un musée entièrement dédié à l'histoire aéronautique du département, et pourquoi pas en récupérer d'autres : "On s'est déjà aperçu que les gens ont beaucoup de choses chez eux, des bouts d'avion, des médailles, des documents... il ne faut pas que ça parte à la déchetterie ou à la poubelle !"

L'objectif, précise Alain Blanchard, c'est aussi d'ouvrir un espace plus ludique : "Qu'on puisse faire jouer, grand-père, grand-mère et petits enfants dans une cabine 3D avec des sensations, et aller jusqu'au simulateur individuel... avec aussi une petite piste d'aéromodélisme pour fabriquer des maquettes et les faire voler."

Le pôle aéronautique d'Avord. © Radio France - Adèle Bossard

Aujourd'hui, le musée accueille déjà 1200 visiteurs par an, et notamment des passionnés d'aviation étrangers, allemands ou anglais par exemple. Pour le nouveau musée, le lieu est déjà trouvé, ce sera tout près de centre-ville, route de Baugy. La mairie et la communauté de commune soutiennent le projet, mais la date d'ouverture n'est pas encore fixée.