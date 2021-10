Bientôt un nouveau voilier cargo pour Grain de Sail

Grain de Sail, l'entreprise bretonne de production de chocolat et de torréfaction de café, inaugure ses nouveaux locaux le 20 octobre prochain à Morlaix dans le Finistère et lance un chantier de nouveau cargo à voile.

Grain de Sail investit et s'agrandit, avec de nouveaux locaux, inauguré le 20 octobre prochain à Morlaix dans le Finistère. "Ça change", sourit Stéfan Gallard, le directeur marketing : "Quand on a ouvert la chocolaterie en 2016, on l'a ouvert dans une boîte partagée avec un ESAT. Sauf qu'on a beaucoup grandi depuis, donc on est à l'étroit maintenant, et puis c'était à Lanmeur. Nous avions envie de nous installer à Morlaix. Ce sera un bâtiment de 2 500 mètres carrés, ce qui nous permettra de faire 600 tonnes de chocolat, soit 6 millions de tablettes. On a investi 7 millions d'euros. Et puis ce sera mieux pour les salariés, dont nos travailleurs handicapés, en terme de conditions de travail."

Agrandissement et tourisme

Une nécessité face à la hausse de la production, avec "plus de 50% de chiffres d'affaires l'année dernière, pareil je pense cette année... Bref, on continue de grandir vraiment. Et cela induit des embauches, six ou sept personnes ces derniers mois."

S'agrandir pour jouer aussi la carte du tourisme d'entreprises : "Il y aura aussi une boutique d'accueil et un parcours visuel pour découvrir la chocolaterie."

Bientôt un deuxième voilier cargo

La particularité de Grain de Sail, c'est de transporter du chocolat issu du commerce équitable par voilier cargo. "On a notre propre voilier, ce qui fait, que c'est assez drôle, on est à côté de porte conteneurs, ça reste écologique, le vent, comme moyen de propulsion.. Qui reste pratiquement indolore pour le consommateur, 10 à 13 centimes pour le consommateur, c'est ce qu'on a évalué."

Et la flotte va s'agrandir : "On est en train de consulter des chantiers navals pour avoir un deuxième navire. Le notre fait actuellement 12 mètres, le prochain pourrait faire le double, 24 mètres, ce qui nous permettra de doubler la production. Ce sera plus en cohérence avec nos besoins. Le chantier sera sélectionné fin décembre, en 2023, il sera mis en service. En parallèle, on a réfléchi à une façon de ne pas être dépendant de moyens terrestres, qui polluent."

Grain de Sail se délocalise en partie également. "On lance donc dès début 2022 une nouvelle chocolaterie à Dunkerque, ce qui nous permettra de diviser la distance par deux, pour livrer l'Ile de France, et puis c'est géostratégique, c'est proche du Bénélux et de l'Angleterre. On réfléchit aussi à créer une chocolaterie à Bordeaux, là aussi pour être plus proche du Sud. Et puis, on exporte déjà du vin aux États-Unis, alors on réfléchit à en ouvrir une sur la côte ouest, carrément à New York !"