Limoges, France

"Pour la SNCF, c'est une tristesse la fermeture de ce buffet", assure Stéphane Lambert, le Directeur des gares de Nouvelle-Aquitaine, qui était en visite à Limoges ce vendredi. Concernant la suite de l'offre alimentaire en gare de Limoges-Bénédictins, Stéphane Lambert explique aujourd'hui vouloir "anticiper et réfléchir à une offre rénovée".

Laquelle? Aujourd'hui, les buffets qui semblent fonctionner "ne sont pas des buffets au sens classique du terme, destinés aux voyageurs" détaille-t-il. "Ce sont de vrais restaurants de centre-ville qui profitent de l'infrastructure de la gare et des flux en gare pour attirer une clientèle beaucoup plus large" que les seuls clients de la SNCF.

Des restaurants de grandes cartes

"On a des exemples à Agen, ou encore des restaurants de grandes cartes comme à Metz, avec des chefs reconnus nationalement voire internationalement" dit le Directeur des gares de Nouvelle-Aquitaine, pour qui ce type d'exemples semblent tout à fait adaptés à Limoges. "Particulièrement pour Limoges", renchérit-il, "où la gare est magnifique, c'est un _écrin prestigieux_, très bien situé, connu dans le monde entier, dans lequel peut-être un jour on aura un de ces grands restaurants et un de ces grands chefs locaux et régionaux mettre en valeur le patrimoine de la Région Limousin". L'aboutissement d'une telle idée pourrait prendre des mois, voire un an et demi. D'ici là, la SNCF envisage une solution transitoire "pour qu'il y ait toujours une offre alimentaire pour les voyageurs en gare de Limoges" conclut Stéphane Lambert.