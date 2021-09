Bientôt un service de transport vers les marchés pour les seniors dans le secteur de Poix-de-Picardie

Ce service "Marché conclu" sera lancé d'ici fin septembre. Tous les 60 ans et plus habitant de la communauté de communes Somme Sud-Ouest peuvent bénéficier de ce service de transport, qui les emmène sur les marchés de plein vent dans un rayon de 10 km autour de leur domicile.

Dans les environs de Poix-de-Picardie, bientôt un service pour emmener les seniors au marché ! A l'origine du projet, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, qui répondait à un appel d'offres du Conseil départemental. Dans cette communauté de communes, un quart de la population a plus de 60 ans : toutes ces personnes pourront bénéficier de ce service de transport, sans condition de revenu. Le dispositif, baptisé "Marché conclu", sera lancé d'ici la fin septembre.

10 marchés couverts dans la communauté de communes Somme Sud-Ouest

L'idée est de couvrir les dix marchés de plein vent de la communauté de communes : Plachy-Buyon, Beaucamps-le-Vieux, Hornoy-le-Bourg, Senarpont, Airaines, Quevauvillers, Conty, Oisemont, Molliens-Dreuil et Poix-de-Picardie, répartis entre le mardi et le dimanche. Chaque senior peut avoir accès aux marchés situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de chez son domicile, avec un trajet en minibus. "Pour le départ, ça se passe à l'abribus du village du senior ; pour le retour, on redépose la personne à proximité de chez elle", indique Delphine Damay, responsable du service d'accompagnement pour Bien Vieillir à Domicile à la la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Pour réserver sa place, il faut prévenir la veille pour le lendemain en semaine ; et le vendredi avant midi pour les marchés du week-end. "Pour le tarif, il faut compter 2 euros pour l'aller, 2 euros pour le retour, soient 4 euros en tout ; sinon, si on prend un carnet de 10 tickets, on débourse 1 euro 50 pour l'aller, 1 euro 50 pour le retour, soient 3 euros en tout", indique Delphine Damay. Il n'y a pas de limite de réservation par semaine.

Le transport sera assuré par les minibus de TISOA, avec 9 personnes à bord dont le chauffeur.

1h à 1h30 de déplacement sur un marché

Ce service s'adresse sans réserve aux 60 ans et plus. Avec pour principale cible : les seniors parfois encore plus isolés depuis les confinements ou qui n'ont simplement pas de voiture. Ce déplacement d'1h/1h30 permet de faire son marché, mais pas uniquement. "Cela permet peut-être aussi d'aller faire un tour à la Poste, chez le médecin, de rendre visite à un ami qui vit à proximité du marché, détaille Jean-Jacques Stoter, vice-président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, en charge de la mobilité. Mais on a constaté que souvent les gens ont une réserve à bénéficier de ce genre de services : il ne faut _pas hésiter et oser faire le premier pas_, décrocher son téléphone !"

Pour profiter de ce service "Marché Conclu", il faut contacter TISOA, le réseau de bus qui assure le trajet : 03 22 90 39 59