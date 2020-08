Halles d'Avignon : vous pourrez bientôt faire vos courses en ligne

Les Halles d'Avignon bientôt sur votre smartphone ! Courant septembre sortira le site internet des Halles, imaginé avec l'entreprise avignonnaise ARG Solutions et son site Boutigo, à Agroparc. Vous pourrez y acheter les produits d'une vingtaine de commerçants : poissonnier, traiteur italien, primeur, fromager, etc. C'est la suite du travail engagé lors du confinement, quand les marchands se sont organisés pour maintenir une offre à leurs clients.

Sur place ou en livraison

Cette fois, les commerçants vont plus loin : un site de qualité, un paiement unique, la possibilité de venir chercher sa commande sur place ou de se la faire livrer, dans un rayon de 20 kilomètres. En un mot, les Halles d'Avignon se modernisent. Nathalie Roucaute est la présidente de l'association des commerçants, elle tient aussi "Le jardin des coquillages". Elle estime que c'est un projet en complément des Halles physiques, qui permettra de toucher d'autres publics, sans coût supplémentaire pour le consommateur.

"Notre but n'est pas de fermer les Halles, explique la commerçante. Sinon, on arrête de payer nos loyers, on arrête de se lever à 2h du matin, on prend un bureau et un ordinateur et on aurait beaucoup moins de charges. Mais ça n'est pas le but. L'idée, c'est d'offrir un autre service à nos clients et de s'adapter aux nouveaux modes des consommation. Le numérique, c'est génial. Il faut vivre avec l'air du temps, ça ne peut être que bénéfique".

L'entreprise ARG Solutions, qui compte une vingtaine de salariés finalise la construction du site et rentre chaque produit disponible en ligne. L'un de ses dirigeants, Fabien Hernandez estime que c'est l'occasion de séduire "des consommateurs qui ne viennent pas, qui ne viennent plus ou qui n'ont plus la possibilité de venir". Le nom du site internet des Halles sera bientôt dévoilé. Il fonctionnera courant septembre. Pour la livraison, comptez 2 euros. Rien à débourser si vous allez chercher votre colis sur place.